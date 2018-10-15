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Bu suikastçı hayran bırakıyor

Assassin's Creed serisinin son versiyonu Odyssey, oyunun bugüne kadarki tüm bölümlerinden daha üstün özelliklere sahip. Gelişmiş mekan grafikleri, düşmanları ve hedefleri ortadan kaldırmak için üstün oyun modları ile oyun, adeta gerçeği bire bir yaşatıyor.

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Oyuna başlarken kadın ve erkek iki kardeş karakterden birini seçerek onların nasıl ilerleyeceğine de oyuncular karar veriyor. Ubisoft'un oyunu yine kendine pek çok oyuncu kazandırırken, Antik Yunanistan'da geçen oyun birçok hayranı da beraberinde getiriyor. Oyunda Atina ile Sparta orduları arasında meydana gelen ve 300 Spartalı filmiyle de anlatılan sahnelere benzeyen bölümlerde de heyecan doruğa çıkıyor.

YILIN EN İYİSİ

Dövüş mekanlarındaki ince detaylardan, suikast silahlarına ve dönemin konuşma ile kostüm özelliklerine kadar her şey en ince ayrıntısıyla oyuna yansıtılırken Ubisoft mühendislerinin de bu konuda çok iyi bir iş çıkarttığının hakkını vermek gerekiyor. Oyunda askerlerle savaşmanın yanı sıra yemlenen tavukların da ara sıra düşmanca saldırılarına uğramak gibi sürprizler de yaşanıyor. Bu da oyuna daha fazla hareket katıyor. 2018'in en iyi oyunları arasında yer alan Assassin's Creed Odyssey, serinin de en iyi oyunları listesine adını yazdırıyor.

Assassin’s Creed Odyssey sistem gereksinimleri

 

Minimum sistem gereksinimleri

 

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)

 

İşlemci: AMD FX 6300 @ 3.8 GHz, Ryzen 3 – 1200, Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz

 

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 285 veya NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB VRAM – Shader Model 5.0)

 

Bellek: 8GB RAM

 

Çözünürlük: 720p

 

Varsayılan yenileme hızı: 30 FPS

 

Video Ayarları: Düşük

 

Depolama Alanı: 46 GB available hard drive space

 

Ses: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

 

Önerilen sistem gereksinimleri

 

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)

 

İşlemci: AMD FX-8350 @ 4.0 GHz, Ryzen 5 – 1400, Intel Core i7-3770 @ 3.5 GHz

 

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 290 or NVIDIA GeForce GTX 970

 

Bellek: 8 GB RAM

 

Çözünürlük: 1080p

 

Varsayılan yenileme hızı: 30 FPS

 

Video Ayarları: Yüksek

 

Depolama Alanı: 46 GB available hard drive space

 

Ses: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

Assassin’s Creed Odyssey

4K için önerilen sistem gereksinimleri

 

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)

 

İşlemci: AMD Ryzen 1700X @ 3.8 GHz, Intel Core i7 7700 @ 4.2 GHz

 

Ekran Kartı: AMD Vega 64, NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB VRAM – Shader Model 5.0)

 

Bellek: 16 GB RAM

 

Çözünürlük: 4K

 

Varsayılan yenileme hızı: 30 FPS

 

Video Ayarları: Yüksek

 

Depolama Alanı: 46 GB available hard drive space

 

Ses: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

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