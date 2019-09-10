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Çankırı'nın ''sarımsaklı et'' yemeği tescillendi

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, 'Ülkeler artık daha fazla katma değer sağlamak, daha fazla zenginleşmek için patentler, markalar, coğrafi işaretlere çok önem veriyor. Şu ana kadar 440 tescil yaptık, 429 tescil işlemi ise devam ediyor. Daha zor olanı ise bunları markalaştırmak ve daha fazla para kazanmak.' dedi.

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Asan, Çankırı'nın "sarımsaklı et" yemeğinin coğrafi işaret belgesi ile tescillenmesi dolayısıyla Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Çankırı'nın ince ekmek muskası, kaya tuzu ve küpecik peyniriyle ilgili tescil işlemlerinin de devam ettiğini söyledi.

Küçük bir il olmasına rağmen Çankırı'dan ciddi başvuru olduğuna işaret eden Asan, "Katma değeri yüksek ekonomik modele geçmek, bu ülke için de bizim için de çok büyük bir değerdir. Ülkeler artık daha fazla katma değer sağlamak, daha fazla zenginleşmek için patentler, markalar, coğrafi işaretlere çok önem veriyor. Şu ana kadar 440 tescil yaptık, 429 tescil işlemi ise devam ediyor. Daha zor olanı ise bunları markalaştırmak ve daha fazla para kazanmak." diye konuştu.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de bir ülkeyi, bir şehri tanıtmanın yolunun mutfaktan geçtiğini vurguladı.

Esen, "Bizler köklü ve zengin mutfak kültürüne sahip bir şehrin halkıyız. Bize düşene böyle bir mirasa hakkını vererek sahip çıkmak, markalaştırmak, diğer tüm şehirlere ve hatta dünyaya tanıtmak ve ticari platformlarda yer almalarını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından "sarımsaklı et" yemeğinin coğrafi işaret tescil belgesi, Asan tarafından Esen'e verildi.

Daha sonra Çankırı'nın tescillenen ve tescil için başvurusu devam eden yöresel yemekleri katılımcılara ikram edildi.

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