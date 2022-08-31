Domates konservesi nasıl yapılır? Kışlık Domates konservesi tarifi

Domates konservesi tarifi, kışlık hazırlık yapan ev hanımları tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Kışın ev yapımı ve yaz lezzeti olan domatesleri yemeklerde kullanmak için en sağlıklı yöntem konservedir. Peki domates konservesi nasıl yapılır? İşte kışlık domates konservesi tarifi

DOMATES KONSERVESİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Kışlık domates konservesi yapmak için; Domates, tuz, şeker, sıvı yağ ve kavanoz gereklidir.

Domates konservesi tarifi yaklaşık 10 kiloluk domates için verilmiştir. Domatesin kilosuna göre malzemeleri ayarlanır.

10 kg taze domates

2 yemek kaşığı tuz

2 yemek kaşığı şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

3-6 tane yaklaşık bir litrelik cam kavanoz, metal kapaklı olanlardan. Kavanozun büyüklüğü önemli değil ama kapak plastik olmaz, mutlaka metal/teneke kapaklı olacak.

KIŞLIK DOMATES KONSERVESİ TARİFİ

Domateslerin kabukları soyulur ve kuşbaşı doğranır. Doğramak yerine mutfak robotundan da geçirebilirsiniz.

Domateslerin kabuklarını kolayca soyabilmek için önce kaynar suya 45 saniye batırıp çıkardıktan sonra soğuk suya daldırırsınız, domatesin kabukları kolayca soyulacaktır.

Diğer malzemeleri de domates konservesine ekleyip, önce yüksek ateşte kaynatın sonra altını kısıp ara ara karıştırarak bir saat kadar pişirmek gerekir. (Çok sulu olmasını istemiyorsanız ağzı açık bir şekilde biraz daha pişirebilirsiniz.

Bir saatin sonunda domatesleri hala kaynarken, kavanozlar buharına tutulur veya sıcak suda ısıtılır.

Daha sonra domatesler sıcakken kavanozlara doldurulur. Kapağa iki parmak kala kavanozlar sıkıca kapatılır.

Ağzı iyice sıkıca kapatılır ve ters çevrilir. (Bu aşamada kavanozlar oldukça sıcak olacağı için bir bez yardımıyla sıkmak daha kolay olacaktır.)

Bütün domatesler kavanozlara yerleştirilip ters çevrildikten sonra soğuyana kadar bekletilir.

Soğuduktan sonra normal oda sıcaklığına alınan domates konserveleri kilerde veya serin bir yerde saklanır. Açana kadar buzdolabına koymaya gerek kalmaz.

DOMATES KONSERVESİ NASIL YAPILIR?

Salata ve yemeklerin içerisinde sıklıkla yer verilen domates, menemen veya kahvaltılık sos gibi birçok tarifte kullanılır. Genellikle kış için hazırlanan domates konservesi ise, cam kavanozlarda uzun bir süre muhafaza edilir.

Öncelikle domatesler yıkanıp rondoya 2-3 parça halinde atılır. Rondodan çıkan domateslerimizi tenceremize boşaltılıyoruz.

Üzerine göz kararı çok az yağ dolaştırılıp bir tatlı kaşığı tuz atıp kaynamaya bırakılır.

Kaynamaya başlarken bir kez karıştırıp 15dk kaynaması beklenir. Daha sonra altı kısılan domatesler ara ara karıştırılarak yaklaşık 1 saat kaynatılır.

Not: Domateslerin pişip tam kıvamına geldiğini anlamak için kaşıkla karıştırdığınızda domatesler dibe çöküyorsa olmuş demektir.

Pişen domatesler sıcakken kavanozlanıp sıkıca kapatılır. Kavanozlar 2 gün ters bekletilip daha sonra çevrilir.