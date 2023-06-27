Dr. Murat Taraktaş'tan Covid-19 aşılarının kalp krizine yol açtığı iddiasına cevap

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Taraktaş, pandemi dönemi ve koronavirüsle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Bilindiği üzere 2020 yılından beri hepimizin birlikte yaşayıp öğrendiği bir Covid-19 pandemisi süreci yaşadık. Hiç bilinmeyen bir virüs bir anda tüm dünyayı sardı, sadece sağlık sektörünü değil birçok sektörü de etkileyerek büyük zararlar verdi. Ekonomi programlarında bile sürekli Covid-19 pandemisi konuşulur oldu. Covid-19 virüsü birçok organa yerleşip farklı klinik seyirler gösterebiliyordu. Özellikle kalp damarlarında altta yatan belirgin bir darlık olmadan pıhtılara yol açarak kalp krizlerine neden oluyordu. Daha önce tıbbın bilmediği bu ölümcül virüse karşı etkili olabilecek çeşitli ilaçlar çaresizce denendi. Özellikle kan sulandırıcı ilaçlar, pıhtı oluşumlarının yarattığı olumsuzluklara karşı önemli bir yer aldı."

AŞILAMA SAYESİNDE NORMALLEŞTİK

Dr. Murat Taraktaş, pandeminin, bilim insanlarının geliştirdiği aşılar sayesinde bittiğine dikkat çekti: "Covid-19 pandemisinin ilk dönemini hatırlarsak; bu yeni hastalığa bağlı olarak birçok yakınımızın, eşimizin ve dostumuzun zorlu yoğun bakım süreçlerine, hatta ölümlerine şahit olduk. 'Virüsü bulaştırır mıyım acaba?' endişesiyle en yakınlarımızdan bile uzak durduk. Sevdiklerimize kavuşmak, normal hayata dönebilmek ve en önemlisi virüsün vücutta yaptığı hasarlar ve ölümlerden kurtulabilmek adına aşı bulunması için dualar ettik. Nitekim bilim insanlarının yoğun çabası sonucunda aşılar da peşi sıra gelmeye başladı. Ve tüm dünyada yoğun ve hızlı bir aşılama programıyla hepimiz aşılandık. Bu aşılama süreci sonrasında da geldiğimiz noktada maskelerimizi de çıkardığımız normalleşme dönemine geldik."

AŞIYA BAĞLI ÖLÜMLER, VİRÜSÜN YOL AÇTIĞI ÖLÜMLERDEN ÇOK DAHA AZ

Dr. Taraktaş, son dönemde sıkça gündeme gelen "Covid-19 aşıları sonrasında kalp krizi geçirme riskinin çok arttığı" iddiasına ise şu yanıtı verdi: "Kalp ve damar hastalıkları, Covid-19 pandemisinden önce de sonra da dünyadaki ölümlerin en sık nedenidir. Kalp krizi, kalbi besleyen koroner damarlarda kan akışının tıkanıklıklara bağlı olarak engellenmesi sonucu oluşan son derece ölümcül bir durumdur. Kalp krizinin nedenlerinin başında; sigara kullanımı, şeker hastalığı, hipertansiyon, kilo fazlalığı, hareketsiz yaşam tarzı, stres, ailede kalp hastalığı olması, erkeklerde 40 yaş üstünde, kadınlarda 50 yaş üstünde olmak ve erken menopoz bulunmaktadır. Bu nedenlerin dışında özellikle kış aylarında birtakım virüslerin kalp krizlerini tetiklediğini yıllardır biliyoruz. Covid-19 virüsü geçirenlerde kalp krizleri ve kalp kası iltihaplarının da sık görüldüğünü biliyoruz. Covid-19 aşısı da virüsü taklit eden biyolojik bir ürün oluğu için, nadir de olsa vücutta Covid-19 virüsü benzeri etkiler yapabilir. Ancak Covid-19 virüsünün kendisinin neden olduğu ölümler ile Covid-19 virüsü aşısının neden olduğu ölümler karşılaştırıldığında, aşıya bağlı ölümlerin çok daha az olduğu saptanmıştır."

AŞININ KALP KRİZİNDE BELİRGİN BİR ARTIŞA NEDEN OLMA İHTİMALİ DÜŞÜK

Dr. Murat Taraktaş, açıklamalarına şöyle devam etti: "Asıl sorumuz şu; son dönemde artan kalp krizi vakalarının sebepleri asemptomatik geçirilen Covid-19 hastalığı mı, semptomatik geçirilmiş Covid-19 hastalığı mı, kalp krizinin mevsimsel olarak diğer virüslere bağlı artışı mı, yoksa az önce anlattığım kalp krizi açısından risk faktörlerindeki genel artış mı; bunları ayırt etmek son derece güç. Ama olasılıklar içinde, aşının kalp krizinde belirgin bir artışa neden olma ihtimali düşük görünüyor."