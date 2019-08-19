Eski mutfağa yeni lezzet

Malatya’nın yeni lezzetlerinden kayısılı kaburga dolması, tadanların beğenisini kazanıyor. “Antep baklavası” ve “Aydın inciri”nden sonra Avrupa Birliğinden coğrafi işaret alan üçüncü ürün “Malatya kayısısı”, her yıl yaklaşık 112 ülkeye ihraç ediliyor. Dünyanın ağzını tatlandıran bu meyve, yetiştiği yörede de tatlıdan şekerlemeye, hoşaftan kayısı dönerine kadar birçok alanda kullanılıyor.

SEKİZ SAATTE PİŞİYOR

Malatya’da 1942’den bu yana hizmet veren bir restoran, kente, kayısıyla yapılan yeni bir lezzet daha kazandırdı. “Kayısılı kaburga dolması” için bir gün önceden dinlendirilen kaburga, kuru kayısı, bezelye, havuç, fıstık, maydanoz, karabiberle hazırlanan iç pilavla doldurularak, odun fırınına sürülüyor. 8 saat pişirildikten sonra servis ediliyor.