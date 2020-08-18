Evde tulumba tatlısı nasıl yapılıyor? Evde tulumba tatlısı tarifi

18 Ağustos 2020 Salı 11:04 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 11:04

Evde tulumba tatlısı nasıl yapılıyor? sorusu Masterchef izleyenler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Yemek yarışması Masterchef'te yarışmacılar tulumba tatlısı yaparak farklı sunumlarla şeflerin beğenisine sundular. Programı izleyenler internetten evde tulumba tatlısı tarifini aratmaya başladı. Tatlı ve sokak lezzeti deyince akla gelen tulumba tatlısını evde yapmak mümkün. Balkan kültüründen Osmanlı saray mutfağına giren tulumba tatlısı, saray helvahanesinde yapılan 70 civarında tatlı çeşidi arasında önemli bir yere sahip olmuştur. Peki Evde tulumba tatlısı nasıl yapılıyor? İşte Evde tulumba tatlısı tarifi...

EVDE TULUMBA TATLISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3 yumurta

1. 5 su bardağı un

2 su bardağı su

2 yemek kaşığı margarin

1 çimdik tuz

Çay kaşığının ucuyla limon tuzu çok az olacak

Evde tulumba tatlısının şerbeti için;

2. 5 su bardağı su

2 su bardağı şeker

3. 4 damla limon suyu

Tulumba tatlısını kızartmak için;

Sıvı yağ

EVDE TULUMBA TATLISI TARİFİ VE YAPILIŞI

Lokma tatlısını da anımsatan tulumba tatlısını her evde bulunan malzemelerle hazırlamak mümkün. Peki evde tulumba tatlısı nasıl yapılır? Evde tulumba tatlısının ilk olarak soğuması için şerbeti yapılır. Daha sonra hamuruna geçelim bir tencereye 2 su bardağı suyu ve 2 yemek kaşığı margarini (veya tereyağı) ilave edelim, ocağa alalım, margarin iyice eriyince tuzu, limon tuzunu ve kontrollü bir şekilde unu ekleyelim (ortalama 1. 5 su bardağı un yeterli oluyor).

İyice hamur toparlanana kadar kısık ateşte karıştırın, sonra ocaktan alın sıcak bir şekilde yumurtanın birini ekleyin, mikserde yüksek ayarda iyice karıştırın.

Sonra ikinci yumurtayı böyle devam ederek 3 yumurtayı da ekleyin.

En son olarak 2 yemek kaşığı süt ilave edin, tekrar mikserle karıştırın, sıkma torbasına çok büyük uçla halen ısınmamış tavaya istediğiniz büyüklükte ve şekilde makasla kesin, ocağa alın iyice kızartın.

Kızaran tulumbaları soğuk şerbetin içine atıp iyice şerbetini çekmesini bekleyin.

Şerbetini çeken tulumbaları ayrı bir tabağa alın ve hamur bitene kadar aynı şekilde devam edin. İstediğiniz gibi yanına isterseniz kaymakla veya cevizle süsleyerek servis edebilirsiniz.

Not: Hamuru sıkmak için geniş ağızlı sıkma poşeti kullanırsanız daha güzel sonuç alabilirsiniz.