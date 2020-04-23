Evde yumurtalı ramazan pidesi nasıl yapılır? Evde yumurtalı ramazan pidesi tarifi yapımı

23 Nisan 2020 Perşembe 15:05 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 15:05

Ramazan ayının gelmesiyle ramazanın vazgeçilmez lezzetlerinden olan ramazan pidesi tarifi ile yumurtalı pide tarifi ve yapılışı yoğun olarak araştırılıyor. On bir ayın sultanı Ramazan'da sofraları neşelendirecek nefis yumurtalı pide tarifi ve evde pide yapılışı haberimizde. 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kendi imkanları ile yumurtalı pide yapmak isteyenler 'Evde ramazan pidesi nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Ramazan'ın vazgeçilmez tatlarından yumurtalı ramazan pidesi tarifi ve yapılışı.

Bu sene koronavirüs salgını nedeniyle iftar saatlerine yakın pide kuyrukları olmayacak. Ramazanın en güzel simgelerinden biri olan yumurtalı pide tarifini sizler için hazırladık. Ramazan pidesini evde kendiniz kolaylıkla yapabilir ve sıcacık bir şekilde iftarda afiyetle tüketebilirsiniz.

Fırından alınmış gibi sıcak ve taze pidenin kolay yapımı için yumurtalı ramazan pidesi tarifi...

Yumurtalı Ramazan Pidesi Tarifi İçin Malzemeler

* Bir paket maya (25g) Yaş maya kullanacaksanız yarım küp yeterli olacaktır. İnstant mayada ise 2 silme tatlı kaşığı yeterli.

* 2 su bardağı ılık süt

* Yarım tatlı kaşığı şeker

* Yarım su bardağı ılık su

* Yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yaği

* 1 yemek kaşığı tuz

* 5 buçuk su bardağı un (gerekirse ilave edilebilir)

Hamura sekil vermek için;

* 1 yemek kaşığı un

* 5-6 yemek kaşığı su (unu ve suyu iyice karıştırın sıvı bir karışım olması lazım gerekirse su ilave edilebilir)

Üstüne sürmek için :

* Bir yumurta sarısı

* Bir yemek kaşığı sıvı yağ

* 1 yemek kaşığı süt

* 1 tatlı kaşığı yoğurt

* Bolca susam,

* Çörek otu

Ramazan Pidesi Tarifi Yapılışı

* Derin bir kaba maya, süt ve şeker ekleyip 10 dakika bekletilir (maya eriyene kadar).

* Sırasıyla diğer malzemeler eklenir. Hamur yoğurulur ve kulak memesi kıvamına geldikten sonra 40 dakika mayalanması beklenir (hamur elinize yapışmayacak şekilde yumuşak bir hamur elde edin).

* Hamur 2 veya 3 parçaya bölünür.

* Tezgaha un serpilir ve her parçayı alıp elinizi de unluyarak açılır.

* İstediğiniz şekli verebilirsiniz (yuvarlak veya oval).

* Açtığımız hamuru güzelce yağladığımız (veya yağlı kağıt serebilirsiniz ya da yapışmaması için mısır unu serpebilirsiniz) tepsiye koyulur.

* Elinizi unlu sulu karışıma batırarak önce kenar kısımlarına sonra orta kısma iyice bastırarak kare veya baklava dilimi gibi şekil verilir.

* Bu işlemi yaparken sürekli elinizi unlu sulu karışıma batırın, pişerken şekillerin kaybolmaması için püf noktasıdır.

* Hamur yarım saat mayalanması için bekletilir. Hamurun mayalanmasını beklerken fırını 15 dakika önceden 250 dereceye getirin.

* Hamur mayalandıktan sonra tekrar şekil verdiğiniz kısımlarına önce yaptığınız işlemi tekrar uygulayın ve çatal yardımıyla delikler oluşturun.

* Üstüne yumurta sarısı sürülür ve bolca susam ve isteğe göre çörek otu serpilir.

* Önceden ısıtılmış 250 derecede kızarana kadar pişirilir.

REFİKA'NIN YUMURTALI RAMAZAN PİDESİ TARİFİ

Aşçı Refika Birgül'ün ramazan pidesi tarifini denemek isteyenler için...

Malzemeler



350 gram beyaz un- ağzına kadar dolu kavanoz

150 gram siyez unu-Kavanozda 3 parmak yüksekliğinde

350 gram su-dolu kavanozdan 3 parmak eksik

100 gram ekşi maya- kavanozda 2 parmak yüksekliğinde

1 çorba kaşığı instant maya

10 gr tuz- 1 tatlı kaşığı

2 yumurtanın sarısı

1 çorba kaşığı tereyağı

Galeta unu

Üzeri için;

Susam

Çörek otu

* Kavanozun hacmi 660 ml350 gr oda sıcaklığında suyu geniş bir kaseye koyun.

Üzerine 100 gr ekşi mayayı ve 1 çorba kaşığı instant mayayı ekleyin.

Mayalar iyice eriyene kadar karıştırın. 350 gr beyaz un, 100 gr siyez un ve 10 gr tuzu ekleyin.

Tüm malzemeler iyice karışana kadar kasenin içinde karıştırın.

Ardından hamuru tezgaha alıp yoğurmaya başlayın. Hamuru kenarlarından kedi kaldırır gibi tutup kaldırın.

Ardından iki elinizin alt kısmından sarkan kısmını tezgaha vurup, elinizde kalan kısmını da önce kendimize doğru çekip ardından ileri doğru, kalan hamurun üzerine bırakın.

Her 5 kaldırıştan sonra da kazıyıcı ile hamuru mutlaka toparlayın.

4-5 dakikanın sonunda, hamur istediğimiz hale gelecek ve üzeri pürüzsüzleşecek.

Hamura daha fazla su yedirip, daha elastik ve lezzetli bir hamur elde etmek için hamuru yoğururken arada elinizle hamuru ıslatın.

Böylece daha kolay bir şekilde hamurdaki miktarını arttırabilirsiniz.

Hamur başta dağılır gibi olacak ama bir kaç tur daha çevirdikten sonra toparlayacaktır. Bu yöntemi tüm ekmeklerde kullanabilirsiniz.

Hamuru tekrar kaseye alıp üzerini nemli bir bezle örtün ve 1,5 saat bekletin ve her yarım saatte bir hamuru bohça gibi 4 köşesinden kendi üzerine kapatın.

1,5 saatin sonunda hamuru unlanmış tezgaha alın. Elinizle dörtgen olacak şekilde açın.

Önce üst kısmını ortaya doğru katlayın. Ardından alt kısmını ortaya doğru katlayıp hamuru üç kat haline getirin.

Kısa kenarını hamurun kendi üzerine doğru rulo yaparak katlayın.

Hamuru 2 eşit parçaya ayırın ve her bir parçayı elinize alıp, altına doğru katlayarak pürüzsüz bir beze elde edin.

Temiz bir bezin üzerine 1 avuç galeta unu döküp yayın.

Bezeleri galeta ununun üzerinde açıp bekleteceğiz böylece altı pişince çıtır çıtır olacak ve mayalanırken beze de yapışmayacak.

Bezelerden birini galeta ununun ortasına koyup elinizle bastırarak çapı yaklaşık 20 cm olana kadar açın.

Ne kadar yuvarlak yapabilirseniz o kadar iyi. İkinci bezeyi de aynı şekilde hazırlayıp üzerlerini bir bezle örtün ve 1,5 saat daha bekletin.

Hamurları rüzgar almayan bir yerde bekletmeye özen gösterin. Aksi halde üzerleri iyice kuruyup kabuk oluşturabilir.

2 yumurtanın sarısına 4 çorba kaşığı su ekleyip çırpın. 1 çorba kaşığı tereyağını eritip yumurtaları çırpmaya devam ederek erimiş tereyağını ekleyin.

Bu karışım bir pidenin üzerinde yiyebileceğiniz en lezzetli karışımlardan birisi ve yüzde yüz çalışan bir Refika Birgül formülü.

İyice şişen hamurları hafif galeta unladığınız pişirme kağıdının üzerine alın.

Yumurtalı karışımdan üzerine bolca sürün.

Pidelere şekil verirken, iki elinizin serçe parmaklarının dışıyla bastırarak, hamurun kenarından 1 cm boşluk bırakarak bir çember çizin.

Elinizin hamur yapışmamasını için elinize de biraz yumurtalı karışımdan sürebilirsiniz.

Çemberi çizdikten sonra yine serçe parmağınızın dışıyla bastırarak 3 tane paralel çizgi çekin.

Sonra baklava dilimi yapmak için bu çizgilere 45 derece açıyla 3 çizgi daha çekin.

Ramazan pidesi şekliyle de kendini göstermeye başladı. Üzerine canınız ne kadar isterse, tercihen bolca, susam ve çörek otu dökün.

Fırın taşı en alttan ikinci rafta olacak şekilde, 250 derecede altlı, üstlü çalışan fırına pideyi yerleştirin.

Fırın taşınız yoksa sığ ve geniş bir güveci veya fırın tepsisini ter çevirip de kullanabilirsiniz.

Pideyi pişirme kağıdıyla birlikte bir tahtanın üzerine alıp fırına koyarsanız hem kolayca alabileceksiniz hem de galeta unlarının fazlası fırında kalıp temizlemeyi zorlaştırmayacak.

Pideyi fırına yerleştirdikten sonra çıtır çıtır olması için fırının yüzeyini, ekmeği çok ıslatmadan fısfısla ıslatın.

Yaklaşık 11-13 dakikada pide pişmiş olacaktır.

Beşinci dakikada fırını açıp pişirme kağıdını yanmadan alın.