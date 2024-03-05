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Facebook ve Instagram çöktü mü? Resmi açıklama geldi

Facebook ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor. Peki internet çöktü mü? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama yapıldı. İşte detaylar...

AA5 Mart 2024 Salı 19:45 - Güncelleme:
Facebook ve Instagram çöktü mü? Resmi açıklama geldi
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Downdetector verilerine göre kullanıcılar, Facebook ve Instagram'a New York saatiyle 10.00 (TSİ:18.00) itibarıyla erişim sorunu yaşadıklarını bildirmeye başladı.

Dünya genelinde yüz binlerce kullanıcının etkilendiği erişim sorunları, Türkiye'de de yaşandı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X'ten yaptığı paylaşımda, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimizin yapmış olduğu incelemeler neticesinde Instagram ve Facebook'ta gerçekleşen hizmet kesintisinin global kaynaklı olduğu tespit edildi." ifadesini kullandı.

"GLOBAL KAYNAKLI BİR SORUN"

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan konuya ilişkin, "Instagram ve Facebook'ta gerçekleşen hizmet kesintisinin global kaynaklı olduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Kullanıcıların bir kısmı Instagram'ın WEB sürümüyle ilgili sorun yaşadığını belirtirken, bazıları da mobil uygulama üzerinde de sorunların olduğunu bildiriyor.

Konuya dair uygulamaların resmi yöneticilerinden henüz bir açıklama yok.

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