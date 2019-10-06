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Facebook’a şifrelemeyi kaldır baskısı!

ABD, İngiltere ve Avustralya, Facebook CEO’su Marck Zuckerberg’e yazdıkları mektupta uçtan uca şifrelemiş mesaj uygulamasından vazgeçmesini istedi.

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ABD Adalet Bakanı Bill Barr, İçişleri Bakanı Kevin McAleenan, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ve Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton’un imzalarını taşıyan mektupta, Facebook’un yasa dışı içeriklerle mücadelede önemli çalışmalar yürüttüğü belirtilirken uçtan uca şifrelemiş mesaj uygulamasının emniyet güçlerinin işini zora soktuğu ifade edildi. Facebook’tan ise “İnsanların konuşmalarının özel kalması hakkına sahipler”  yanıtı geldi.

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