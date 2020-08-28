Gerçek aşure tarifi: Tam kıvamında aşure nasıl yapılır?

28 Ağustos 2020 Cuma 12:09 - Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 12:09

Bereketin simgesi olarak görülen Aşure günü için hazırlıklar devam ediyor. Bu özel günde dualar okumak ve yardımlaşmak oldukça önemlidir. Bu nedenle yıllardır her sene aşure gününde jkazanlar kaynar, eşe dosta aşure dağıtılır. Bu sene aşure yapıp dağıtmak isteyenler gerçek aşure tarifini merak ediyor. Ne çok yoğun ne de çok akışkan bir kıvamda aşure yapmak istemeyenler; Tam kıvamında aşure nasıl yapılır? sorusunun cevabını arıyor. İşte lezzetli gerçek aşure tarifi...

Muharrem ayının 10’uncu gününe denk gelen aşure günü ise 29 Ağustos günü idrak edilecek. Şimdiden birçok evde kazanlar kaynamaya, mis kokulu aşureler komşularla paylaşılmaya başladı bile. Aşure hem manevi değeriyle hem de lezzetiyle sofralarımızda çok özel bir yere sahip. Kökenleri Nuh tufanına dayandırılan aşurenin kıvamının ve tadının tam yerinde olması gerçek aşure tarifi ile mümkün. İşte püf noktalarıyla gerçek aşure tarifi ve yapılışı.

Aşurenin içine koyacağınız malzemeleri ve aşureye katış sırasını bilmeniz önemli. Aşurenin suyunun duru olmaması için de püf noktaları var. Bunlardan en dikkat edilmesi gereken incir ve şekerin katılışı. Elbette aşureyi yaparken 10 kez okuyacağınız duayı da unutmayalım.

Aşure yaparken ise 10 defa şu dua okunmalıdır: 'Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş'

GERÇEK AŞURE İÇİN HANGİ MALZEMELER KULLANILIR?

Her şeyde olduğu gibi aşure söz konusu olduğunda da malzemeler çok önemlidir. Aşureye koyacağınız malzemelerin önemli bir kısmını kendi damak zevkinize göre belirleyebilirsiniz. Ancak buğday, fasulye, kuru kayısı gibi bazı temel malzemeler genellikle herkesin aşure tariflerinin içinde yer alır.

AŞURE İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-3 bardak aşurelik buğday

-½ çay bardağı pirinç

-1 bardak nohut

-1 bardak kuru fasulye

-200 gr kuru kayısı

-200 gr kuru üzüm

-1 bardak fındık

-3 lt su (buğdayı haşlamak için)

-4 lt sıcak su (gerektikçe eklemek için)

-4 bardak toz şeker

-Bir tutam tuz

Üzeri için:

-25 gr fındık

-25 gr kuş üzümü (isteğe göre)

-100 gr ceviz

-1 nar

-Tarçın (isteğe göre)

İsteğe göre kuru yemiş ile süsleyebilirsiniz.

AŞURE MALZEMELERİ ÖNCEDEN ISLATILIR MI?

Aşure yapmaya niyetlendiyseniz malzemelerinizi önceden ıslatıp iyice yumuşatmanız gerektiğini unutmayın. Aksi takdirde hem aşurenizin pişme süresi uzar, hem de malzemeler aşurenin içinde birbirine iyice kaynaşmaz ve aşurenizin kıvamı dilediğiniz gibi olmaz. Çünkü aşureye eklenen malzemelerin her birinin pişme süresi farklıdır.

AŞURELİK BUĞDAY NASIL PİŞİRİLİR?

Aşurenin temel malzemesi buğdaydır. Aktarlardan ya da marketlerden alabileceğiniz aşurelik ya da keşkeklik buğdayı bir gece önce ıslattıktan sonra ertesi gün iyice haşlayın. Suyunun rengi sarardığında buğdaylarınız yeterince haşlanmış demektir. Buğdayın haşlama suyuna bir tutam tuz ekleyerek bu süreci hızlandırabilirsiniz.

AŞUREYE NOHUT, FASULYE KONUR MU?

Buğdayın yanı sıra kuru fasulye ve nohut gibi bakliyatlar da aşurede önemli yer tutar. Bunları da bir gece önceden ıslatıp ertesi gün aşureyi pişirmeden önce de iyice haşlamalısınız. Aksi takdirde hem aşure yiyende gaz yapar, hem de bakliyatların rengi aşurenin suyuna çıktığı için aşurenizin rengi koyu olur. Açık renk aşure için bu işlemi ihmal etmeyin.

Aşurenizin rengi çok koyu olursa kurtarmak için yapabileceğiniz şey içine bir miktar süt eklemektir. Süt aşureyi beyazlaştırır. Aşureye pirinç eklemek de rengini açmak için yapılabilecek bir diğer şeydir. Ancak pirincin nişastasının aşurenin kıvamı üzerinde de etkili olacağını unutmayın.

AŞURE TARİFİ

Öncelikle nohut ve fasulyeyi ayrı ayrı haşlayın.

Daha sonra buğdayı yıkayıp bir tencerenin içinde 10 dakika kadar kaynatın. Kaynayan buğdağın sarı suyunu süzüp aynı işlemi yeniden yapın. En son tekrar üzerine 3 lt kadar su koyup 50 dakika kadar haşlayın.

Yumuşamış olan buğdayın üzerine nohudu ve kuru fasulyeyi ekleyin. Ardından doğradığınız kayısıyı, kuru üzümü, pirinci ekleyip 15 dakika kadar haşlayın. Şekeri, tuzu, fındığı da ekleyerek 15 dk daha kaynatın. Bu esnada gerektikçe sıcak su ekleyin.

Pişince cam kaselere doldurun. Hafif soğuyunca üzerine fındık ve ceviz parçalarını üzümü, narı ve tarçını serpin.

Aşurenizi pişirirken sabırlı olmalısınız. Bu işlem 2 saat kadar sürer ve malzemelerinizin miktarına ve çeşidine göre farklılık gösterir. Aşurenin piştiğini suyunun yoğunluğundan ve renginden anlayabilirsiniz. Muhallebi kıvamına gelen aşure ocaktan alınabilir. Çok sulu görünen aşureyi biraz buğday nişastası takviyesiyle kıvamlandırabilirsiniz. Ancak aşurenizin soğudukça kıvamının koyulaşacağını da unutmayın.