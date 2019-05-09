'İftara ne pişirsem?' diye düşünmeyin! İşte size pratik bir menü...

Malzemeler:

2 su bardağı yoğurt

1 su bardağı soğuk su

4 adet büyükçe salatalık

Tuz

Nane ve Zeytinyağı ( İsteğe bağlı )

Hazırlanışı:

Yoğurdu kaşıkla iyice çırpınız.Üzerine bir bardak su koyup, iyice karıştırınız. Suyla yoğurt birbirine karışıp, kıvama gelince, üzerine kabuklarını soyduğunuz salataları rendeleyiniz. Zeytinyağı ve tuzu da koyarak yine karıştırıp, kaselere boşaltınız ve servis yapınız. A fiyet olsun...

İRMİK HELVASI

Malzemeleri:

1,5 su bardağı irmik

3 yemek kaşığı tereyağı

1/2 yemek kaşığı çamfıstığı

1,5 su bardağı su

1,5 su bardağı süt

1,5 su bardağı tozşeker

Hazırlanınşı:

Tereyağını tavada eritin. Çamfıstığını içine atarak kavurmaya başlayın. Fıstıklar kavrulduktan sonra 1,5 su bardağı irmiği tencereye aktarın. Kısık ateşte 20 dakika kadar kavurun. Şerbeti için; suyu, şekeri ve sütü küçük bir tencereye alın. Kısık ateşte kaynamaya bırakın. İrmik kavrulduktan sonra şerbet karışımını tavaya aktarın. Şerbetin etkisiyle fokurdamaya başlayan irmiği karıştırın. Helvayı 10 dakika daha pişirin.

İFTAR DUASI

“Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.””Allah'ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden!””Allah'ım! Bu günde bana huşu ehlinin itaatini nasip eyle; mütevazı insanlar gibi dönüş yapıp tövbe etmemle göğsümü genişlet; imanınla, ey korkanların imanı ve güveni!””Allah'ım! Bu günde beni hoşnutluğuna götürecek bir kılavuz kıl bana; bu gün Şeytan'ı bana ulaştıracak hiçbir yol bırakma; benim yerleşeceğim ve rahat edeceğim yeri cennet kıl; ey arayanların hacetlerini yerine getiren -Rabbim-!”