'İftara ne pişirsem?' diye düşünmeyin! İşte size pratik bir menü...
Bereketin ve mağfiret mevsimi olarak bilinen Ramazan ayı, oruç ve diğer ibadetlerin yerine getirileceği bir ay olacak. On bir ayın sultanı Ramazan ayında ilk iftarı geride bıraktık. Büyük bir heyecanla başlayan Ramazan ayından ev hanımlarının araştırdığı konuların başında iftar menüleri yer alıyor. 'Bugün iftara ne pişirsem?' sorusunun yanıtı herkes tarafından araştırılıyor. Bizde bugün size hem pratik hem lezzetli bir menü önerisinde bulunacağız.
İFTAR MENÜSÜ:
YAYLA ÇORBASI
Malzemeler:
yarım su bardağı pirinç
4.5 su bardağı su
2 su bardağı yoğurt
1 silme yemek kaşığı un
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı tereyağı
nane
Hazırlanışı:
Pirinci 3 su bardağı soğuk suda haşlayın. Yoğurdu bir kaba alıp, 1 su bardağı su ile iyice çırpıp, yumurtayı ve unu ilave ederek çırpmaya devam edin. Haşlanmış pirince yarım su bardağı soğuk suyu ilave edin ve yoğurtlu karışımı birden döküp, karıştırın. Kıvamı koyu olursa biraz ılık su ilave edip, 5 dakika kaynatın. Ocağın altını kapatıp, tavada tereyağını eritip, naneyi kavurun. Çorbayı servis kaselerine aldıktan sonra kavrulmuş naneyi üzerinde gezdirip, sıcak servis yapın.
İSLİM KEBABI
Malzemeler:
1 kilo patlıcan
2 domates
2 biber
1 kaşık salça
1,5 bardak su
Kekik, tuz
Köfte için:
300 gram kıyma
1 soğan
3 diş sarımsak
Tuz, karabiber, pul biber
1 yumurta
3 kaşık galeta unu
Karbonat
Hazırlanışı
Kıymanızı bir yoğurma kabına alın. Sarımsak ve soğanları rendeleyin. Diğer köfte malzemelerini de ekleyip yoğurun. buzdolabına kaldırın.
Patlıcanları soyup uzunlamasına dilimleyin. Tuzlu suda bir müddet bekletin. Köftelere avucunuzda yuvarladıktan sonra patlıcanları ve köfteleri sırasıyla kızartın.
Patlıcan dilimlerini çapraz şekilde üst üste koyup tam ortasına köfte koyun ve patlıcanları köftenin üzerinde birleştirin. Üzerine birer dilim domates ve biber koyduktan sonra kürdan batırın. Yağlı tepsiye dizin.
Salça, sıcak su ve baharatları karıştırıp tepsiye dökün. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında yarım saat kadar pişirin.
PİRİNÇ PİLAVI
Malzemeler
2 Yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı arpa şehriye
1 su bardağı baldo pirinç
1,5 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu (Sade pirinç pilavı içöin 1 su bardağı kullanılmalı)
1 çay kaşığı tuz
Hazırlanışı:
Pirinçleri yıkamakla işe başlamanızı tavsiye ederiz. Yıkanan pirinç suyu süzülürken
altı yapışmayacak bir tencerede tereyağı ve sıvı yağı eritin. Şehriyeyi süzgeçte sudan geçirin
ve kızaran yağda rengi değişecek kadar kavurun. Süzülmüş ve dinlenmiş pirinçinizi tencereye koyun ve
üzerine birkaç damla limon sıkın. Hafif karıştırın. Suyunuzu ekleyin, ocağın altını kısıp tenrenin kapağını kapatın.
Yaklaşık 10 dakika sonra suyunuı çekmiş mi diye pilavınızı karıştırın. Suyunu çektiyse altını kapatın ve dinlenmeye alın. BUsüreçte soğumaması için bir örtü ile tencereyi sarabilirsiniz.
CACIK
Malzemeler:
2 su bardağı yoğurt
1 su bardağı soğuk su
4 adet büyükçe salatalık
Tuz
Nane ve Zeytinyağı ( İsteğe bağlı )
Hazırlanışı:
Yoğurdu kaşıkla iyice çırpınız.Üzerine bir bardak su koyup, iyice karıştırınız. Suyla yoğurt birbirine karışıp, kıvama gelince, üzerine kabuklarını soyduğunuz salataları rendeleyiniz. Zeytinyağı ve tuzu da koyarak yine karıştırıp, kaselere boşaltınız ve servis yapınız. A fiyet olsun...
İRMİK HELVASI
Malzemeleri:
1,5 su bardağı irmik
3 yemek kaşığı tereyağı
1/2 yemek kaşığı çamfıstığı
1,5 su bardağı su
1,5 su bardağı süt
1,5 su bardağı tozşeker
Hazırlanınşı:
Tereyağını tavada eritin. Çamfıstığını içine atarak kavurmaya başlayın. Fıstıklar kavrulduktan sonra 1,5 su bardağı irmiği tencereye aktarın. Kısık ateşte 20 dakika kadar kavurun. Şerbeti için; suyu, şekeri ve sütü küçük bir tencereye alın. Kısık ateşte kaynamaya bırakın. İrmik kavrulduktan sonra şerbet karışımını tavaya aktarın. Şerbetin etkisiyle fokurdamaya başlayan irmiği karıştırın. Helvayı 10 dakika daha pişirin.
İFTAR DUASI
“Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.””Allah'ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden!””Allah'ım! Bu günde bana huşu ehlinin itaatini nasip eyle; mütevazı insanlar gibi dönüş yapıp tövbe etmemle göğsümü genişlet; imanınla, ey korkanların imanı ve güveni!””Allah'ım! Bu günde beni hoşnutluğuna götürecek bir kılavuz kıl bana; bu gün Şeytan'ı bana ulaştıracak hiçbir yol bırakma; benim yerleşeceğim ve rahat edeceğim yeri cennet kıl; ey arayanların hacetlerini yerine getiren -Rabbim-!”
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