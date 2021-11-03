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Instagram çöktü mü? Instagram DM çöktü mü, DM neden açılmıyor? Instagram yazışma oluşturulmadı ne demek?

Instagram DM mesajları neden iletilmiyor? Dünya devi Instagram'da son saatlerde mesaj iletilmiyor. Kullanıcılar sorunun neden kaynaklandığını merak ediyor. Instagram'ın ne zaman düzeleceği de merak edilen unsurlar arasında yer alıyor. instagram yazışma oluşturulamadı ne demek. İşte, Instagram çöktü mü sorusunun cevabı

3 Kasım 2021 Çarşamba 22:26 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 22:26
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Instagram DM kutusu çöktü mü, neden hata veriyor? Instagram mesajlar neden iletilmiyor? Instagram uygulamasının mesaj iletiminde aksaklık yaşanıyor. Instagram tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. İşte, Instagram mesajlar neden iletilmiyor?

INSTAGRAM MESAJLAR NEDEN GİTMİYOR?

Instagram kullanıcıları son saatlerde hareketlerin güncellenmediği yönündeki araştırmalarını sıklaştırdı. Ancak sorun hakkında henüz açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimize eklenecektir.

INSTAGRAM SORUN ÇÖZÜMÜ

Instagram'ın genel problemlerinin yanı sıra bazı sıkıntılar telefonunuzdan kaynaklı olabilir.

Bunun için öncelikle güncel Instagram sürümünü kullandığınızdan emin olun.

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