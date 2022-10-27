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Instagram çöktü mü? Son dakika: Instagram sorun mu var?

Instagram kullanıcıları, hesaplarında sorun yaşıyor. Popüler uygulama Instagram'da saat 17.00 itibarıyla keşfet ve DM'de sorun yaşanıyor. Instagram durduruldu hatası ile uygulamaya giriş sağlanamazken, problemi dile getiren kullanıcılar, diğer sosyal medya platformlarında, 'Instagram çöktü mü? Son dakika: Instagram sorun mu var?' sorularına yanıt arıyor.

27 Ekim 2022 Perşembe 17:19 - Güncelleme:
Instagram çöktü mü? Son dakika: Instagram sorun mu var?
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Instagram çöktü mü? Son dakika: Sosyal medya kullanıcıları Instagram'ın keşfet ve dm (mesaj) bölümünde yenilenme ve yüklenme sorunu yaşıyor. gündeminde yer aldı. Türkiye'de saat 17.00'dan bu yana Instagram'a erişim sorunu devam ediyor. Peki Instagram sorun mu var, ne zaman düzelecek? İşte detaylar...

INSTAGRAM SORUN MU VAR?

Kullanıcılar uygulamayı açtıkları sırada keşfet bölümünde video ve gönderiler görüntülenemiyot. Aynı zamanda DM olarak adlandırılan mesaj kutusunda da sorun yaşanıyor. Instagram DM'de (mesajlaşma) sorunu devam ediyor.

Kullanıcılar, keşfet bölümünde de gönderilerin açılmadığını belirtiyor.

Instagram'daki bağlantı sorunu ile ilgili şirketten henüz bir açıklama henüz gelmedi.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram DM'den mesaj iletilemezken, yaşanan sorunu dile getiren kullanıcılar da Twitter üzerinden "Instagram'da mesajlar neden iletilemiyor?" sorusuna cevap arıyor.

Uygulamadaki mesaj probleminin neden kaynaklandığı bilinmezken, Instagram'da yaşanan sorunun kaynağı hakkında şirketten bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz gün de Whatsapp2ta büyük bir iletişim sorunu yaşanmıştı.

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