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Güncel

Instagram'a müzik özelliği geliyor! Instagram'da artık profile şarkı eklenebilecek

Instagram'da profile şarkı eklenebilecek. Dünya çapında en çok kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformu Instagram'a müzik özelliği geliyor. 90'lı yıllarda faliyet gösteren uygulama Yonja'da olduğu gibi profile müzik eklenebilecek. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, seçtikleri bir şarkıyı profillerine koyabilecek.

19 Ekim 2022 Çarşamba 11:10 - Güncelleme:
Instagram'a müzik özelliği geliyor! Instagram'da artık profile şarkı eklenebilecek
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Instagram'dan kullanıcıları heyecanlandıracak güncelleme geliyor. Halihazırda test edilen özellikle birlikte artık Instagram'da profile müzik eklenebilecek. Yeni özellik ile profilinizi ziyaret eden kullanıcılar, seçilen şarkıyı otomatik olarak dinleyebilecek.

INSTAGRAM'A PROFİL MÜZİĞİ GELİYOR!

Instagram, seçtiğiniz bir şarkıyı profilinize ekleyebileceğiniz yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Artık profile müzik eklenebilecek.

Dünya üzerinde en popüler sosyal medya platformu olan Instagram, şimdilerde yeni bir özelliği test ediyor.

Profil müziklerinin otomatik olarak oynatılmasını istemeyen kullanıcılar, Instagram ayarlarından bu özelliği kapatabilecek.

INSTA PROFİL MÜZİK ÖZELLİĞİ TEST AŞAMASINDA

Instagram'daki Profili Düzenle menüsünden kullanıcıların seçimine sunulacak olan uygulama sayesinde profilinize girenler seçtiğiniz müziği dinleyebilecek.

Ayrıca müzik ekleme bölümünde kullanıcıların ruh hallerini ifade etmeleri için eklendiği tahmin edilen 40 karaktere kadar sınırlandırılmış bir metin kutusu da olacak.

Henüz test aşamasında olan özelliğin ne zaman yayınlanacağı şimdilik bilinmiyor.

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