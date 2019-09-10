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Instagram'da erişim sorunu yaşandı

Türkiye ve Dünya'nın çeşitli ülkelerinde kullanıcılar Instagram'a erişim sorunu yaşandı.

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ABD ve bazı Avrupa ülkelerindeki Instagram kullanıcılarının, uygulamaya erişim konusunda sorun yaşadığı bildirildi.

Bağımsız gözlemci DownDetector'un aktardığına göre, ABD ve Avrupa ülkelerinde Instagram'a erişim sorunu yaşandı.

Bazı kullanıcılar, hesaplarına erişemediklerini söylerken yaşanan erişim sıkıntısının sebebi henüz bilinmiyor.

Instagram'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Facebook'un sahip olduğu ücretsiz fotoğraf paylaşım uygulamasına son aylarda sık sık erişim sorunları yaşandığı bildiriliyordu.

Kadıköy Anadolu Lisesi´ndeki bu görüntülere tepki yağıyor

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