Bağımsız gözlemci DownDetector'un aktardığına göre, ABD ve Avrupa ülkelerinde Instagram'a erişim sorunu yaşandı.

Bazı kullanıcılar, hesaplarına erişemediklerini söylerken yaşanan erişim sıkıntısının sebebi henüz bilinmiyor.

Instagram'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Facebook'un sahip olduğu ücretsiz fotoğraf paylaşım uygulamasına son aylarda sık sık erişim sorunları yaşandığı bildiriliyordu.