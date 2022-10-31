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Instagram neden askıya alınır, nasıl düzeltilir? Instagram askıya alınan hesap kurtarma!

Sosyal medya platformu instagram'da birçok kullanıcının hesabı askıya alındı. DownDetector isimli arıza bildirim sitesinin verilerine göre, 4 binden fazla sorun kaydedildi. Sorunu yaşayan kullanıcılar, 'hesabım askıya alındı nasıl düzeltebilirim?' sorusuna cevap aramaya başladı. Peki Instagram hesabı neden askıya alınır, nasıl düzeltilir? İşte Instagram askıya alınan hesap kurtarma yöntemi

31 Ekim 2022 Pazartesi 17:31 - Güncelleme:
Instagram neden askıya alınır, nasıl düzeltilir? Instagram askıya alınan hesap kurtarma!
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'Instagram askıya alındı' uyarısı alan milyonlarca kullanıcı Instagram askıya alınan hesap kurtarmanın yollarını aramaya başladı. Çok sayıda Instagram kullanıcısı, sosyal paylaşım ağında nedeni tespit edilemeyen bir sorun nedeniyle hesaplarının askıya alındığını belirtti. Peki Instagram hesabı neden askıya alınır? İşte Instagram askıya alınan hesap kurtarmanın yolları

INSTAGRAM ASKIYA ALINDI!

Instagram'da bugün saat 16.10 sıralarında başlayan sorun nedeniyle birçok kullanıcının hesabı askıya alındı. Instagram hesabı askıya alınan kullanıcılar, hesaplarına yeniden kavuşmanın yollarını araştırmaya koyuldu.

Kullanıcılar Twitter üzerinden yaptıkları açıklamalarla hesaplarının akıya alınmasına isyan etti.

'Downdetector' verilerine göre son bir saatte Instagram kullanıcı şikayetlerinde ciddi oranta artış gerçekleşti.

INSTAGRAM HESABI NEDEN ASKIYA ALINIR?

Instagram hesabı, normal şartlarda uygunsuz paylaşımlar ve şikayetler üzerine askıya alınır. Bu kez birçok kullanıcının profillerine erişim sağlayamaması sonucu problemin teknik bir sorundan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Instagram'dan son dakika'erişim sorunu' açıklaması: Erişim sorunu yaşadığınızın farkındayız. Bu hatayı inceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz.

INSTAGRAM HESABI NASIL KURTARILIR?

Eğer hesabınızın yanlışlıkla kapatıldığını düşünüyorsanız Instagram Yardım Merkezi sayfasından gerekli bilgiler doldurularak itirazda bulunabilirsiniz

Form doldurulduktan sonra itiraz talebi Instagram tarafından incelenir ve değerlendirme sonucunda yanlışlıkla hesabın kapatıldığı tespit edilirse hesap yeniden aktif hale getirilir. İnceleme süresi başvurulardaki yoğunluğa göre farklılık gösterebilir.

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