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Instagram'dan yeni karar! O uygulama için 10 bin takipçi zorunluluğu kalktı

Instagram, link paylaşabilme özelliğiyle ilgili takipçi kısıtlamasını kaldırdığını açıkladı. Daha önce, en az 10 bin takipçi zorunluluğu olan link paylaşımını artık herkes yapabilecek.

29 Ekim 2021 Cuma 11:37 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 11:37
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Sosyal medya devi Instagram, hikayeler sekmesinden link paylaşabilmek için 10 binden fazla takipçiye sahip olma zorunluluğunu kaldırdı. Buna göre, yeni 'sticker link' sayesinde tüm kullanıcılar hikayelerine link ekleyebilecek.

Facebook yetkililerinden Max Eulenstein konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Eşitlik ve sosyal adalet çerçevesinde yeni ürün tanıtımlarının birçok yönden faydalı olduğunu belirledik. Şimdi ise bu özelliği herkesin erişimine açıyoruz.' ifadelerinde bulundu.

Bugüne kadar, hikayeye bağlantı eklemenin tek yolu, doğrulanmış hesaba sahip olmak veya 10 bin takipçiye ulaşmaktı. Ancak birçok sosyal medya kullanıcısının konuyla ilgili baskısı üzerine Instagram harekete geçti.

Eulenstein, "Topluluğumuzun geri kalanından, önemli olan şeyleri arkadaşları ve aileleriyle de paylaşmak istediklerini duyduk" dedi.

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