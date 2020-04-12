İnstant maya ile evde ekmek nasıl yapılır? İnstant maya ile kolay ekmek yapımı tarifi

12 Nisan 2020 Pazar 11:19 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 11:19

İnstant maya ile kolay ekmek yapımı tarifi binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan yeni karara göre 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu bağlamda evde ekmek tarifi için yoğun bir arayış başladı. Vazgeçilmez lezzetler arasında yer alan ekmeğin yapımı ve kolay ekmek tarifi öğrenilmek isteniyor. Peki İnstant maya ile evde ekmek nasıl yapılır? Evinde İnstant maya olanlar, İnstant maya ile yapılan ekmek tarifini araştırıyor.

Evde kolay ekmek yapımı sokağa çıkma yasağı çıkması üzerine araştırılmaya başladı. Sokağa çıkmayan ve evde kendi ekmeğini yapmak isteyenler için sağlıklı ve pratik şekilde hazırlayabileceğiniz İnstant maya ile ekmek tarifi sizler için hazırladık. İşte evde ekmek nasıl yapılır sorusunun yanıtı...

Evde kendi malzemeleriyle kolay ve güvenilir ekmek yapmak isteyenler kolay ekmek tarifi araştırmaya başladı. Evde çeşitli tarifler deneyen vatandaşlar, ekmeğin nasıl yapıldığı hakkında da bilgilenmek için arayışa koyuldu. Her gün fırından alınan ekmeği bu kez evde yapmak isteyenler ekmek yaparken hangi malzemelerin kullanıldığını araştırıyor. Ardından ekmek yapımında püf noktası var mı öğrenmek istiyor. Evde hazırlayacağınız ekmek daha güvenilir olacaktır. İşte evde İnstant maya ile ekmek yapımı tarifi...

İNSTANT MAYA İLE EKMEK TARİFİ

2 su bardağı su (yarım bardağını süt olarak da koyabilirsiniz)

1 paket İnstant maya

1 tatlı kaşığı şeker

2 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Aldığı kadar un ( Ortalama 4-4,5 su bardağı)

EKMEK NASIL YAPILIR?

İlk olarak ılık suyu yoğuracağınız kabın içine koyun.

Üstüne İnstant mayayı ve şekeri ilave edin, karıştırıp biraz bekletin. İnstant maya hızlı mayalandırır o nedenle fazla beklemeniz gerekmez.

Tuzunu, sıvıyağını ve ununu ilave edin.

Hamuru 1 saat kadar dinlenmeye bırakın.

Hamuru istediğiniz büyüklükte bezelere ayırıp şeklini verip tepsiye koyun.

Ve tepside üstünü bir bezle örtüp tepsi mayasının gelmesini bekleyin. Yarım saat kadar tepsinin içinde dinlenmeye bırakın.

Daha sonra bıçak yardımı ile üzerine kesiler atın.

Ve tepsiye dizip üzerine bıçak yardımı ile çizikler atın.

Yarım saat kadar tepsinin içinde dinlenmeye bırakın.

Fırınımızı 200 dereceye ayarlayın. Fırının alt tabanına fırın ısısına dayanıklı bir kabın içine su doldurun fırına koyun. (Ekmeğin kurumasını engelleyecektir)

Önceden ısıtılmış fırında 30 dakikada üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

EKMEĞİ PİŞİRDİKTEN SONRA HEMEN KESMEYİN!

Ekmeğinizi pişirdikten sonra hemen kesmeye kalkışmayın. Hemen keserseniz içi hamur, hafif ıslak bir ekmekle karşılacaksınız. Tüm aşamalarda gösterdiğiniz sabrı piştikten sonra da gösterin. Ekmeğinizi oda sıcaklığında 30 dakika kadar mutlaka dinlendirin. Dinlendikten ve ilk ısısını attıktan sonra dilimleyerek afiyetle tüketin.

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