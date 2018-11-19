İrmik helvası tarifi yapılışı nasıl Pratik sütlü irmik helvası malzemeleri neler

İrmik helvası tarifi yapılışı nasıl? Pratik irmik helvası tarifi malzemeleri neler? Kolay sütlü irmik helvası tarifi nasıl yapılır? sorularına yanıt arayan vatandaşlar için ayrıntıları ve merak edilenleri bu haberimizde derledik. Hazırlanması kolay ve hızlı olan irmik helvası mübarek ve özel günlerde sık sık yapılan bir tatlılar arasında. Türk mutfağının en çok tercih edilen tatlılarından olan irmik helvası, hem kolay yapımı hem de benzerlerine göre daha az kalorili olmasıyla sıklıkla tercih ediliyor. Daha önce irmik helvası yapmayan vatandaşlar da irmik helvasının nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. İrmik helvası tarifi son günlerde en çok merak edilen tatlı tariflerinin başında yer almaya başladı. Yaz kış demeden her mevsim severek tüketilen her yaş grubuna hitap eden irmik helvasının yapılışını sorgulayan vatandaşlar, en güzel irmik helvası tarifleri ile ilgili ayrıntılara bu haberimizde ulaşabilirler. Bilindiği üzere İrmik helvası evinizde olan malzemelerle isteğe göre sütlü veya sütsüz yapılabilir. İrmik helvası tarifi ve yapılışı ile ilgili ayrıntılar star.com.tr'de

Hepimiz çoğu zaman zahmetli bir şey yerine daha kolay olanı tercih ediyoruz. İrmik helvası yapımı hem kolay hem de lezzetli tatlılardan biri. İrmik helvasını kısa sürede yaparak sevdiklerinize ikram edebilirsiniz.

İRMİK HELVASI TARİFİ



Tatlı krizlerinde bir numaralı alternatiflerden biri olan irmik helvasının nasıl yapıldığına gelin hep birlikte yakından bakalım...





MALZEMELER



250 gr margarin



500 gr irmik



50 gr çam fıstığı



4,5 su bardağı kaynar su



3,5 su bardağı toz şeker



1 tatlı kaşığı tarçın



YAPILIŞI



İlk olarak geniş ve derin bir tencerede 250 gr margarini eritin. Daha sonra 500 gr irmiği ve 50 gr fıstığı tencereye koyun ve orta ateşte fıstıklar pembeleşene kadar kavurun. Fıstıklar pembeleşince 4,5 su bardağı kaynar suyu azar azar ve dikkatli bir şekilde tencereye ekleyin. Burada damak zevkinize göre fıstık yerine başka malzemelerde tercih edebilirsiniz. 1-2 dakika karıştırın.

Son olarak 3,5 su bardağı toz şekeri tencereye ekleyin ekleyin. Karıştırarak suyu tamamen çekmesini sağlayın. Altını kapatıp, 15-20 dakika dinlendirdikten sonra üzerine 2 çam fıstığı ve tarçın ekleyerek servis yapın. Eğer yaz mevsimindeyseniz dondura ile de servis edebilirsiniz.

İRMİK HELVASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER



1 su bardağı irmik,



1 su bardağından 2-3 yemek kaşığı fazla toz şeker,



1 su bardağı süt,



1 su bardağı su,



1 paket vanilya,



1 paket çam fıstığı, (dolmalık fıstık)



2 yemek kaşığı tereyağ,



1 kahve fincanı sıvı yağ.







KOLAY İRMİK HELVASI TARİFİ



Tencereye tereyağı ve sıvı yağ konulur, tereyağı eritilir.



Çam fıstıkları tencereye alınarak, hafif pembeleşinceye kadar kavrulur.



Ayrı bir tencerenin içerisinde su veya süt, şeker ve vanilya ocağa alınır.



Şeker eriyinceye kadar karıştırılır ve ısınmaya bırakılır.



Pembeleşen çam fıstıklarının içerisine irmik ilave edilir ve kavrulur.



İrmikler de pembeleştikten sonra süt karışımı üzerine ilave edilir.



İrmikler sütü çekinceye kadar karıştırarak pişirilir ve ocaktan alınıp, 10 dakika demlenmeye bırakılır.



Dinlenen irmik helvası tercihe göre servise sunulabilir.