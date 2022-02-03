Kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepli-mahlepsiz kandil simidi tarifleri

3 Şubat 2022 Perşembe 12:44 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 12:44

Kandil günlerinin vazgeçilmez lezzeti olan kandil simidi tarifleri yoğun olarak araştırılıyor. Osmanlı'dan beri Kandil günlerinde simit ve çörekler yapılıp, dağıtılması adet olmuştur. Evde bulunan malzemelerinizde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz kandil simidini çayınızın yanında afiyetle yiyebilir, komşularınıza dağıtabilirsiniz. Peki Kandil simidi nasıl yapılır? İşte Mahlepli-mahlepsiz kandil simidi tarifleri

KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Osmanlı'dan bu zamana kadar süregelen Kandil simidi, zaman içerisinde değişik tat ve görünümde kendine özgü olarak geliştirilmiştir. Kültürümüzün önemli bir parçası olan kandil simidi, kendine has özelliklere sahiptir. Kandil simidinin yapımında mahlep kullanılmalı ve simit yapıldığı gün taze şekilde tüketilmelidir. Eskilerin tabiriyle kıyır kıyır yapıya sahip olması gerekir. İşte pastane usulü, mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifleri..

KANDİL SİMİDİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER (KIYIR KIYIR TAM ÖLÇÜ)

125 gram tereyağı (yarım paket)

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı mahlep (evde varsa)

3 su bardağı + 2 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı ( beyazı dışına)

1 yemek kaşığı sirke

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Yoğurma kabına yumurta sarısı, sıvı yağ, oda sıcaklığındaki tereyağı, yoğurt, sirke, tuz ve şekeri alalım. Elimizle malzemeleri karıştıralım.

Un, kabartma tozu ve mahlebi ilave edip yoğurmaya başlayalım. Mahlep hoş koku vermesi ve pastane simitlerine benzemesi için gerekli ama evde yoksa kullanmak zorunda değilsiniz. Ben 3 su bardağından 2 kaşık kadar fazla un kullandım, unu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var.

Hamur hazır olduğunda ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak önce elimizle yuvarlayalım sonra tezgahın üzerinde ileri geri sürerek uzatalım. Simit şeklini verelim.

Simitleri önce yumurta akına sonra susama bulayalım. Ben susamlarımı önden tavada hafifçe kavurdum koyu renkli olmaları için, bu şekilde seviyorum ama zorunlu değilsiniz :)

Simitleri pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirelim.

Önceden ısıttığımız 180 derece fırında 15-20 dk kontrollü olarak pişirelim.

Not: Sirke kurabiyelere kıyırlık vermesi için kullanılıyor, kullanmanız şart değil ama kullandığınızda simitlerinizde sirke tadı asla olmuyor.

MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ

4,5 su bardağı un

125 gram eritilmiş tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta

1,5 çay bardağı sulu yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı mahlep

1 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı şeker

Yumurta

Susam

MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Bir kapta ya da büyük bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri karıştırın.

Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ilave edin ve yoğurun.

Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin.

Yoğurduktan sonra 5 dakika kadar dinlendirin.

Bu arada yumurta ve susamı kaselere alın.

Elinizle hamura simit şekli verin ve önce yumurtaya batırıp sonra da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin.

180 dereceye ayarlanmış ve önceden ısıtılmış fırında pişirin.

Soğuyunca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ İÇİN MALZEMELER

1 yumurta sarısı

2 çorba kaşığı yoğurt

2 çorba kaşığı üzüm sirkesi

1,5 çorba kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

125 gram tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 çay kaşığı kabartma tozu

3 su bardağı un

Üzeri için:

1 yumurta beyazı

Susam

Çörek otu

MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Oda sıcaklığındaki tereyağı, sıvı yağ, sirke, yoğurt, tuz, şeker ve yumurta sarısını karıştırın.

Ardından un ve kabartma tozu ekleyin ve yoğurmaya başlayın.

Kulak memesi kıvamına geldiğinde hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.

Elle açıp çay bardağının ağzını kullanarak yuvarlaklar kesin.

Yuvarlakların ortalarını da şişe kapağı ile kesin.

Ardından yumurta beyazına ve susama bulayın.

180 derecede 20 dakika pişirin. Afiyet olsun.