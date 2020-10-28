28 Ekim 2020 Çarşamba 13:36 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 13:36

Bugün Mevlid Kandili, Kandil simidi yapımı ve Mahlepli - mahlepsiz kolay kandil simidi tarifi ile siz de evinizde ağızda dağılan kandil simitleri yapabilirsiniz. Evde kolayca yapabileceğiniz Mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifi ve yapımını aşağıda derledik. İşte nefis kandil simidi yapımı.

MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ TARİFİ:

1 yumurta sarısı

2 çorba kaşığı yoğurt

2 çorba kaşığı üzüm sirkesi

1. 5 çorba kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

125 gram margarin

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 çay kaşığı kabartma tozu

3 su bardağı un

Üzeri için;

*1 yumurta beyazı

*Susam

*Çörek otu

Mahlepsiz Kandil Simidi Tarifi Yapımı

Oda sıcaklığındaki margarin sıvı yağ sirke yoğurt tuz şeker yumurta sarısı karıştırılır ardından un ve kabartma tozu eklenir.

Kulak memesi kıvamına gelindiğinde ceviz büyüklüğünde hamur alınır elle açılıp çay bardağı ile kesilir ortasını da şişe kapağı ile keseriz ardından yumurta beyazına ve susama bularız 180 derece de 20 dakika pişiririz. Afiyet olsun..

Mahlepsiz kandil simidinin püf noktası

Tarifin yapımında elma veya üzüm sirkesi kullanabilirsiniz. Ekleyeceğiniz sirke simitlerin kıyır kıyır olmasını sağlar ve simitlerden sirke kokusu kesinlikle almazsınız.

Hamur malzemelerinin oda sıcaklığında olmasına özen göstermelisiniz.

MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ TARİFİ:

Kandil Simidi Tarifi İçin Malzemeler

* 1 büyük boy çay bardağı sıvı yağ

* Yarım paket tereyağı (125 gr )

* 1 çorba kaşığı yoğurt

* 2 tane yumurta ( akları üzeri için kullanılacak )

* 2 çorba kaşığı sirke

* 1 tatlı kaşığı mahlep

* 1 çorba kaşığı toz şeker

* 1 tatlı kaşığı tuz

* Yarım paket kabartma tozu

* 3,5- 4 su bardağı un

Üzeri için :

* Yumurta akı

* Bolca susam (kavrulmuş ya da kavrulmamış)

Mahlepli Kandil Simidi Tarifi Yapımı

Kabın içine yumurtaların sarılarını ( beyazlarını üzeri için ayırıyoruz ) tereyağ (veya margarin) sıvı yağ, yoğurt, tuz, şeker ve mahlepi alıp üzerine azar azar un ekleyin.

Kabartma tozunu da ilave edip ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar un eklemeye devam edin.

Hamur hazır olduğunda minik ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elimizle uzun şeritler yapıyoruz.

Daha sonra iki ucunu birleştirip halka şekli verin.

İlk önce yumurta akına daha sonrada bolca susama bulayıp yağlanmış yada yağlı kağıt serilmiş fırın kabına dizin.

Tüm malzeme bittiğinde önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

Pişen simitlerimizi soğumaya bırakıyoruz ve soğuduğunda servis ediyoruz.