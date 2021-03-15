Karışık pizza nasıl yapılır? Benim Yemeğim karışık pizza tarifi

15 Mart 2021 Pazartesi 17:28 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 17:28

Karışık pizza nasıl yapılır? sorusunun cevabı tüm pizza sevenler tarafından merak ediliyor. Tv 360'da yayınlanan Benim Yemeğim yarışmasında bugün karışık pizza yapıldı. Yarışmacılar tüm yemekleri gözleri bağlı olarak tadıp puanlıyor. Benim Yemeğim yarışmasında bugün yapılan karışık pizza tarifi haberimizde yer alıyor. İşte Benim Yemeğim 15 Mart 2021 karışık pizza tarifi ve malzemeleri...

Benim Yemeğim'de dört yarışmacı, hafta içi her gün şef Rafet İnce'nın verdiği yemekleri tariflerine uygun olarak yapmaya çalışıyor. Tüm yarışmacılar aynı malzemelerle ve ölçülerle aynı yemeği en lezzetli haliyle yapmak için uğraşıyor. Günün sonunda puanlama yapılarak birinci olan yarışmacı belirleniyor. İşte Benim Yemeğim'de bugün yapılan karışık pizza tarifi, malzemeleri ve yapılışı...

BENİM YEMEĞİM KARIŞIK PİZZA TARİFİ

Malzemeler

Domates sosu için;

2 Adet Domates

1 Yemek Kaşığı Domates Salçası

Yarım Demet Maydanoz

Taze Kekik

4 Yemek Kaşığı Zeytinyağı

Karabiber

Üzeri için;

70 g. Sucuk

2 Yemek Kaşığı Mısır

Yarım Çarliston Biber

Yarım Kapya Biber

5 Adet Mantar

1 Mor Soğan

5 Adet Çeri Domates

4 Adet Dana Sosis

2 Yemek Kaşığı Siyah Dilim Zeytin

200 g. Taze Kaşar

Acılı mayonez için;

1 Adet Chili Biber

3 Yemek Kaşığı Elma Sirkesi

1 Yemek Kaşığı Toz Şeker

1 Adet Sarımsak

1 Yemek Kaşığı Zeytinyağı

6 Yemek Kaşığı Mayonez

Tuz

Karabiber

Dereotlu yoğurt sosu için;

1 Kase Süzme Yoğurt

5 Dal Dereotu

2 Yemek Kaşığı Zeytinyağı

2 Dal Taze Nane

Yarım Limon

4 Dal Taze Kekik

Tuz

Karabiber

Hamuru için;

400 g. Sarı Leblebi

1 Paket Kabartma Tozu

1 Tatlı Kaşığı Tuz

3 Yemek Kaşığı

Zeytinyağı

1 Yumurta

1.5 Su Bardağı Su

KARIŞIK PİZZA YAPILIŞI

Hamur

Leblebileri karıştırıcıdan geçirip toz haline getiriyoruz.

Eledikten sonra, yumurta, kabartma tozu, tuz ve zeytinyağı ekleyip karıştırıyoruz.

Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine hamuru ince bir şekilde yayıyoruz.

Sos ve Pizza

Domates, maydanoz, taze kekik, zeytinyağı, domates salçası ve karabiberi blenderda sos haline getiriyoruz.

Sosu pizzanın üzerine döküyoruz.

Üzerine mantar, sucuk, sosis, yeşil biber, mısır, zeytin, domates, kekik, kırmızı soğan ve kaşar ekliyoruz.

180 derece fırında 13 dk pişiriyoruz.

Hot Chili Sos

Mayonezin içine kırmızı biber, sirke, şeker, sarımsak ekleyip karışıtırıcıdan geçiriyoruz.

Dip Sos

Taze nane, dereotu, limon, süzme yoğurt, karabiber ve zeytinyağını blenderdan geçiriyoruz

Pişen pizzaya sosları da ilave edip servis yapıyoruz.

RAFET İNCE'NİN SUNDUĞU "BENİM YEMEĞİM" PROGRAMI NE ZAMAN?

Sunuculuğunu alanında bir numara olan Rafet İnce'nin sunduğu "Benim Yemeğim" programı hafta içi her gün saat 12.00'de 360 ekranlarında.

"Benim Yemeğim" yarışmasında her hafta birbirinden iddialı 4 kişi haftanın şampiyonu olmak için yarışacak.

Benim Yemeğim'de dört yarışmacı, hafta içi her gün şef Rafet İnce'nın verdiği yemekleri tariflerine uygun olarak yapmaya çalışacak. Tüm yarışmacılar aynı malzemelerle ve ölçülerle aynı yemeği en lezzetli haliyle yapmak için uğraşacak. Ancak Benim Yemeğim'de asıl heyecan final dakikalarına taşınacak. Her günün sonunda tadım odasında puanlama heyecanı yaşanacak.

Benim Yemeğim'de yarışmacılar kendi yemekleri de dahil tüm yemekleri gözleri bağlı olarak tadacak ve puanlayacak. Gözleri bağlı bu tadımlarda yarışmacılar kendi yemeklerine en düşük puanı verebilecekleri gibi en dişli rakiplerine yüksek puanlar verebilir. Bu heyecana şef Rafet İnce'nin vereceği puanlar ve yapacağı değerlendirmeler de eklenecek. Beş günün sonunda en yüksek puanı alan haftanın şampiyonu ve 10.000 TL'nin sahibi olacak.

Sizde kendi yemeğimi gözüm kapalı tanırım diyorsanız yarışma başvuru formuna https://www.tv360.com.tr/benim-yemegim adresinden ulaşabilirsiniz.

Dünya'nın en adil yemek yarışması "Benim Yemeğim" Şef Rafet İnce'nin sunumuyla 15 Mart Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 12.00'de 360 ekranlarında.