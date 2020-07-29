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Kayısıdan üretildi, yiyen hayran kalıyor

Malatya'da, bir kafe işletmecisinin kayısıdan yaptığı dondurma büyük beğeni kazandı. Kentte ilk kez kayısılı dondurma yiyen vatandaşlar da tadını çok beğendiklerini kaydetti.

DHA29 Temmuz 2020 Çarşamba 09:25 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 09:25
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Dünyadaki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 9 milyonunun yetiştiği ve dünya kuru kayısı ihracatının yüzde 85'inin karşılandığı, Malatya'da hasat dönemi sürüyor. Malatyalı bir işletmecinin kayısıdan yaptığı dondurma ile vatandaşların ilgisini çekti. Çekirdekleri ayrıştırıldıktan sonra eksi 8 derecede hazırlanan kayısılı dondurma müşterilerden ilgi gördü. Dondurma ustası Tolga Kütri (26), kayısılı dondurma denemesini yaptıklarını ve tadının çok güzel olması üzerine müşterilerine sunduklarını belirterek, "Kayısının olgunlaşma döneminde özünü çıkartıyoruz, pasta şekline getiriyoruz ve ardından dondurmasını yapıyoruz. İlk etapta bunu üretebilir miyiz diye düşündük. Ondan sonra denetim ve başarılı olunca üretmeye başladık. Bu şekilde kendi çapımızda müşterilerimizi memnun ediyoruz. Kayısılı dondurmaya gösterilen ilgi de gayet güzel. Özellikle bir Malatyalının ilk defa kayısılı dondurma yemesi güzel ve şaşırtıcı geliyor" diye konuştu.

Kentte ilk kez kayısılı dondurma yiyen vatandaşlar da tadını çok beğendiklerini kaydetti.

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