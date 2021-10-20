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Krem Brule (Creme Brulee) nasıl yapılır? Krem Brule tarifi ve malzemeleri

Krem Brule, Klasik Fransız tatlılarının en sevilenlerinden biridir. Son zamanların en çok denenmek istenen tarifleri arasında yer alıyor. Az malzeme ile pratik bir şekilde yapılabilen bir tatlı olan Krem Brule (Creme Brulee) nasıl yapılır? İşte mutfakların yeni lezzeti Krem Brule tarifi ve malzemeleri

20 Ekim 2021 Çarşamba 14:46 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 14:46
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Krem Brule tatlısını denemek isteyenler, tarifi ve malzemelerini araştırıyor. Vanilya aroması eklenerek tatlandırılan Krem Brule (Creme Brulee) farklı aromalarla da yapılabiliyor. 30 dakikada pişirilen bu tarifin hazırlanması ise sadece 20 dakika. Krem Brule Tarifinin püf noktası ise üzerine dökülen şekerin karamel haline gelmesi. Peki Krem Brule (Creme Brulee) nasıl yapılır? İşte Krem Brule tarifi ve malzemeleri

KREM BRULE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Yarım kilogram süt

200 gramlık kutu krema

1 su bardağı toz şeker

5 adet yumurta

1 paket vanilya

Üzeri İçin;

1 yemek kaşığı toz şeker (kahverengi toz şeker olursa daha iyi olur)

KREM BRULE (CREME BRULEE) NASIL YAPILIR?

Bir kapta süt, şeker ve krema iyice çırpılıp, tencereye alınır.

Kremanın kesilmemesi için kenarlarından kabarcıklar çıkardığında, ocaktan alınıp altı kapatılır.

Mikser kabına yumurtalar kırılıp 2 dakika mikserle çırpılır.

1 kepçe ılık süt koyularak tekrar karıştırılır.

Yumurtalar, tencereye (çırparak) eklenir. Üzerine vanilya eklenip, karıştırmaya devam edilir.

Sonra güveç kapları tepsiye yerleştirelip tepsinin içerisine 1 su bardağı su dökülür. (Güveçlerin çatlamaması için)

Güveç kaplarına, bu sütlü malzemeden bir iki kepçe doldurulur.

Önceden ısıtılmış fırında, 200 derecede 20 dk pişirilir.

Krem Brule fırından çıkaralıp üzerlerine birer çay kaşığı toz şeker serpilir.

Yine 200 derecede, 10 dk daha pişirilir. Daha sonra fırından çıkarılıp kaseler soğuduktan sonra, servis yapılır.

Not: İsterseniz, pasta tabancası ile Krem Brule üzerindeki toz şekeri yakabilirsiniz. İsterseniz esmer şeker dökebilirsiniz.

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