Kurban kavurması nasıl yapılır? Yumuşak kurban eti kavurma tarifi

Kurban eti kavurma tarifi, bayramda en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Büyükbaş veya küçükbaş hayvanların her bölgesinden farklı yemekler elde edilir. Kavurma için uygun olan kurban etinin en lezzetli yeri sırt kısmıdır. Peki kurban kavurması nasıl yapılır? İşte yumuşak kurban eti kavurma tarifi ve yapılışı

KURBAN KAVURMASI NASIL YAPILIR?

Kurban etinden kavurma yapacaksanız, etin bir gün süre ile dinlenmesi gereklidir. Eğer 1 gün bekletmeyecekseniz bile en az 3 saat dinlendirmeye bırakın. Kurban kesiminden sonra en az 3 saat dinlenen etin tadı daha lezzetli ve yumuşak olur.

Yumuşak kurban eti kavurma tarifiyle birlikte kolayca kavurduğunuz etler yerken damağı da yormaz.

YUMUŞAK KURBAN KAVURMASININ PÜF NOKTALARI

Kurban eti yumuşatma ile ilgili püf noktalarından biri, hayvanın iç yağının kullanılmasıdır.

Lezzetli kavurmalarda kullanacağınız yağ tercihi, etin iç yağından olmalıdır. Eğer iç yağı yoksa tereyağı kullanılması etin yumuşamasına yardım edecektir.

YUMUŞAK KURBAN ETİ KAVURMA TARİFİ

Kurban eti kavurması için ilk önce tavaya ya da tencereye iç yağı koyulur. Tencerede bir süre eritilen iç yağı; Ete hem lezzet verir hem de yumuşacık kıvama gelmesine yardım eder.

İç yağı erittikten sonra, kavurma için hazırlanan etler yüksek ateşte mühürlenir.

Mühürleme işleminden sonra bir parça tereyağı eklenirse etler daha yumuşak olur.

Mühürlenen etler yavaş yavaş suyunu salmaya başlayacaktır.

Etinizin sulanmaya başlayınca, suyunu çekmesini bekleyip ardından eti aynı tencerede yavaş yavaş 10 dakika kadar kavurmaya başlayın.

Kavrulmuş ete, üzerini geçmeyecek kadar su, ardından kimyon, karabiber ve pul biberi ekleyin.

Kurban etine biraz daha tereyağı ekleyip tencerenin kapağını kapatarak yaklaşık 1.5 saat kendi suyunda kısık ateşte pişmesini sağlayın. (Tencerenin kapağı çok az aralık kalmalı)

Yaklaşık 20 dakikada bir kontrol ederek etleri karıştırın. Suyu biten kavurmaya yaklaşık 1 çay bardağı sıcak su ekleyebilirsiniz.

1.5-2 saat kadar pişen etleri kaşık yardımıyla bölerek istediğiniz yumuşaklığa geldiğinde ocağın altını kapatabilirsiniz.

Pişen etlere tuzu en son altını kapatmadan önce eklemelisiniz. Tuzun erken eklenmesi etlerin geç pişmesine ve sert olmasına neden olacaktır.