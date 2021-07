Kurbanlık et kavurma nasıl yapılır? Yumuşak kavurma tarifi

20 Temmuz 2021 Salı 15:59 - Güncelleme: 20 Temmuz 2021 Salı 15:59

Kurbanlık et kavurma nasıl yapılır? sorusu bayramda en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. En güzel nefis et kavurma tarifi kurban bayramı dolayısıyla vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Evinizde yumuşacık kurbanlık kavurma yapabilmeniz için yumuşak kavurma tarifi ve et kavurmanın püf noktalarını haberimizde derledik...

KURBANLIK ET KAVURMA NASIL YAPILIR?

Kurbanlık et kavurma yaparken et orta boylarda, küp küp doğranmış kuşbaşı haline getirilir. Kurban kavurması ağır ağır pişirilir. Kurbanlık et kavurma tarifi ile eti sertleşmeden yumuşak bir şekilde pişirebilirsiniz.

Kuşbaşı etleri yıkamamaya özen gösterin. Yüksek ısıda pişecekleri için içlerinde varsa zararlı maddeler yok olacaktır. Etlerinizi yanmaz yapışmaz, kalın tabanlı, mümkünse demir döküm bir tavaya ya da tencerenin içerisine alın. Az zeytinyağı ile birlikte yüksek ısıda mühürleyin.

Bu şekilde etin suyu içerisinde kalacaktır. Ardından eklemek istediğiniz diğer malzemeleri alın ve etinizi orta ateşte pişirin. Kurbanlık et kavurmayı sade şekilde pişirebileceğiniz gibi ocakta mühürlendikten sonra diğer malzemelerle buluşturup sote şeklinde de yapabilirsiniz.

YUMUŞAK KAVURMA TARİFİ

Döküm bir tavada 4 yemek kaşığı zeytinyağını kızdırın. Sotelik doğradığınız kurban etini ilave edin.

Suyunu salmaması, lezzet ve vitamin değerini hapsetmesi için; yüksek ateşte, yaklaşık 2-3 dakika hiç karıştırmadan mühürleyin.

Dış kısmı renk alan etleri aralarda karıştırarak yüksek ateşte sotelemeye devam edin.

Soğan veya domates eklemek isterseniz etin üzerine malzemeyi ekleyerek karıştırın. Ardından 1 çay kaşığı tuz, karabiber, 1 tatlı kaşığı kekiği de ekleyin.

Orta ateşte bir tahta kaşık yardımıyla karıştıra karıştıra pişirmeye başlayın. Etiniz suyunu salacak ve tekrar çekecektir. Bu aşamalarda karıştırma işlemine devam edin.

Etinizin rengi dilediğiniz kıvama gelince tuz, karabiberini ya da diğer malzemeleri de ekleyerek biraz daha kavurun ve Tencerenin ağzı kapalı bir şekilde en kısık ateşte toplam 2 saat pişirmek üzere arada bir karıştırarak pişmeye bırakın.

Kısık ateşte etler yumuşayana kadar pişirin. Etleri yumuşayan soteyi, lezzetli suyuyla birlikte servis tabaklarına alın ve sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun!

Not: Sade kavurma için malzemeleri eklemeden eti yine 2 saatte 15-20 dakikada bir karıştırarak kısık ateşte pişirin. Suyu bitmiş ise 1 çay bardağı sıcak su ekleyerek ağzını yeniden kapatın.

Yumuşak kavurma yapmanın püf noktalarından biri ise içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı koymaktır. Etin suyu azaldıkça ekleme yapmanız gerekir.