Kuymak ile mıhlama aynı mı? Mıhlama ile kuymak arasındaki fark nedir?

22 Eylül 2020 Salı 10:27 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 10:27

Mıhlama ile kuymak arasındaki fark nedir? sorusunun yanıtı zaman zaman vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi. Birçoğumuz Kuymak ile mıhlama aynı zannederken, aslında ikisinin farklı olduğu yeni öğrenilen bir bilgi oluyor. Birinin peyniri çok koyulurken diğerinin mısır unu fazla oluyor. Peki Mıhlama ile kuymak arasındaki fark nedir? İşte konu hakkında merak edilenler...

KUYMAK İLE MIHLAMA AYNI MI?

Karadeniz mutfağının enfes lezzeti kuymak ve mıhlama, malzemeleri ve lezzetlerinin yakın olmasıyla birbiriyle karıştırılabiliyor. Kimileri aynı yemek olduğunu sadece yöreden yöreye ismin değiştiğini söylerken, kimileri yapılışında ufak farklılıklar olduğunu belirtiyor. Peki Kuymak ile mıhlama aynı mı? İşte kahvaltıların vazgeçilmez lezzeti Mıhlama ile kuymak arasındaki fark.

MIHLAMA İLE KUYMAK ARASINDAKİ FARK NEDİR?

İkisi de Karadeniz bölgesine özgü yöresel bir yiyecektir. Trabzon’da kuymak, Rize’de mıhlama daha çok tercih edilir. En belirgin fark, kuymakta öne çıkan malzeme mısır unu iken, mıhlama da asıl malzeme peynirdir. Her iki yiyecek de mısır unu, peynir ve tereyağ ile yapılır.

Kuymağa çok fazla peynir koyulmaz. Tereyağının bol kullanılması ve kaliteli olması lezzetini arttırır. Mıhlama yaparken kuymak’a göre daha fazla tereyağı kullanıldığı söylenir.

Mıhlama, daha esnek ve uzayan bir tariftir. Kuymak ise yapılışı daha kolay olduğu için daha sık yapılmaktadır.

Mısır unu, tereyağ ve peynirle hazırlanan bu iki lezzet, Karadenizlilerin kahvaltı sofralarının yıldızıdır. Siz de bu iki tarifi evinizde deneyerek hakiki kuymak ve mıhlamanın tadına varabilirsiniz. Karadeniz’in vazgeçilmez lezzetlerinden olan, sofraların en dikkat çeken yemeklerinden mıhlama (kuymak) nasıl yapılır? İşte kuymak ve mıhlama tarifi

KUYMAK TARİFİ

Trabzon Usulü Kuymak Tarifi İçin Malzemeler

Üç yemek kaşığı mısır unu

200 gr tereyağı

200 gr peynir ( Trabzon çeçil peyniri, tel peynir veya kaşar peyniri)

1 su bardağı sıcak su

1 tutam tuz

Trabzon Usulü Kuymak Nasıl Yapılır?

Tereyağını tavaya alın. Yağ eridikten sonra mısır ununu ekleyip iyice kavurun ve tuzunu ilave edin. Kavrulan mısır ununun yağının çıkması ile birlikte bir bardak sıcak suyu azar azar ilave ederek unu açın. Sonrasında peyniri ilave edin. İyice karıştırıp pişmeye bırakın. Peynir eriyip yağ kenarlarından yüzeye çıkmaya başlayınca kuymak olmuş demektir.

Püf noktası: Kuymakta un ölçüsü bir kişiye bir kaşık un şeklinde olmalı. Kaç kişilik yapacaksanız o kadar un koymalısınız. Bu tarifte 3 yemek kaşığı un için 1 su bardağı sıcak su kullanılmıştır.

MIHLAMA TARİFİ

Rize Usulü Mıhlama Tarifi İçin Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağ

2,5 yemek kaşığı mısır unu

1 kase telli peynir (çeçil peynir veya kolot peyniri)

1 tatlı kaşığı tuz

2 su bardağı su

Rize Usulü Mıhlama Nasıl Yapılır?

Tercihen bakır bir tavada tereyağ eritilip mısır unu hafifçe kavrulur. Mısır ununun rengi pembeleşince azar azar sıcak su dökülür ve güzelce karıştırılır. Boza kıvamı elde edilip, yağ kendini gösterince trabzon peyniri ( tuzsuz tel ya da çeçil peyniri) eklenir. Peynir eriyince yüzeysel olarak tekrar hafifçe karıştırılıp sıcak sıcak servis edilir.