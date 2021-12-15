KYK burs taahhütname 1 TL ne demek? KYK burs taahhütname metni

15 Aralık 2021 Çarşamba 12:33 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 12:33

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı. Öğrencilerin uzun süredir beklediği burs sonuçlarının kesinleşmesi için KYK burs taahhütname metninin mutlaka onaylanması gerekiyor. KYK burs taahhütnamesinde yer alan 1TL turarın ödemesiyle ilgili de araştırmalar hız kazandı. Peki KYK burs taahhütname 1 TL ne demek? Onayın sayılması için bu tutarın yatırılması mı gerekiyor? İşte KYK burs taahhütname metnine dair merak edilenler...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında burs/kredi sonuçlarını açıkladığını söyledi. Burs vrya Öğrenim Kredisi alma hakkı kazanan yükseköğrenim öğrencilerinin, KYK'dan burs ve kredilerini alabilmeleri için e-devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere bu ay içinde ödemeleri yapılacak. Peki KYK burs taahhütname 1 TL ne demek? İşte KYK burs taahhütname metni hakkında bilgi...

KYK TAAHHÜTNAMESİ NEDİR, NE DEMEK?

KYK burs taahhütname metni, öğrencilerin müracaat etmiş olmaları kendilerine mutlaka burs veya kredi alma hakkı kazandığı anlamına gelmemektedir. Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler Kurumun kyk.gsb.gov.tr internet adresinde ilan edilmektedir.

2021-2022 eğitim öğretim yılı için burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı. Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilere ödeme yapılabilmesi için taahhütnamelerin mutlaka süresi içerisinde onaylanması gerekiyor.

Taahhütname onayı, KYK'dan burs ve kredi almaya hak kazanan tüm öğrencilerin yapması zorunlu olduğu bir işlemdir. Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnameyi mutlaka onaylaması gerekiyor.

Yükseköğrenim öğrencilerinin, burs ve kredilerini alabilmek için e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.

Burs ve krediden yararlanmak isteyenlerin taahhütname onayı alması gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere bu ay içinde ödemeleri yapılacak.

Öğrenciler, taahhüt onaylarını 19.12.2021 tarihinde saat 23.59a kadar e-Devlet mobil uygulaması üzerinden de verebilecekler.

KYK BURS TAAHHÜTNAME 1 TL NE DEMEK?

Üniversite için KYK bursu veya öğrenim kredisi için gerekli olan taahhütname tutarı 1 TL olarak belirlendi. Yani bu rakam temsili olarak belirlenmiştir. Bu parayı herhangi bir bankaya giderek ödemeniz gerekmiyor.

Konuyla ilgili daha detaylı ve resmi bilgiyi e-Devlet sayfasından Bakanlık linkine ulaşılarak öğrenim/katkı kredisi geri ödeme sorgulama ekranından veya 444 0 472 numaralı çağrı merkezinden öğrenilebilmektedir.

BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden Burs/Kredi Taahhütname Onay İşlemleri hizmeti verilmektedir. Bu hizmeti kullanarak, burs veya öğrenim kredinize ait taahhütnameyi görüntüleyebilir, bu taahhütnameyi onaylayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Geçmiş yıllarda e-Devlet mobil uygulamasından yapılamayan taahhütname onayı artık mobil uygulamadan da yapılabiliyor.

Öğrenciler e-Devlet mobil uygulamasını kullanarak burs/kredi başvuru sonucunu görüntüleyebiliyor ve taahhütnamelerini onaylayabiliyor.

Burs ya da kredi alma hakkı elde eden öğrencilerin belirtilen tarihlerde e-Devlet'ten burs/kredi onay işlemi sayfasında bulunan "taahhütname onayı" işlemini yapmaları gerekiyor. KYK burs taahhütname onayı ile öğrenci, kendisinden istenen tüm şartları taşıdığını ve kabul ettiğini beyan eder.

Kendilerine burs veya kredi tahsis edilen; 18 yaşından büyük öğrenciler taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurumumun linkine ulaşarak kendi e-devlet şifreleri ile, 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurumumuz linkine ulaşarak, anne veya babanın e-devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-devlet şifreleri ile onaylayacaklardır.

15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.

Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi ödenmeyecek olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

KYK BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NE ZAMANA KADAR?

Yükseköğrenim öğrencileri, burs ve kredilerini alabilmek için e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylayabilecekler. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere Aralık ayı içinde ödemeleri gerçekleşecek. Öğrenciler, taahhüt onaylarını 19 Aralık saat 23.59'a kadar e-Devlet mobil uygulaması üzerinden de yapabilecek.

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin taahhütname onayı için de aynı tarih geçerli olacak.

Burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından geçerli olmak üzere üç aylık burs-kredileri de ay sonuna kadar yatırılacak.

BURS-KREDİLER NE ZAMAN YATACAK?

Öte yandan, burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredileri de ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.