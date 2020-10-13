13 Ekim 2020 Salı 12:20 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 12:20

Masterchef cantik pide nasıl yapılır? sorusu yarışmanın yeni bölüm görüntülerini izleyenler tarafından araştırılıyor. MasterChef cantik pide yarışmanın yeni bölümündeki ilk dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan yapılması istenen pide tarifleri arasında yer aldı. Sizler de haberimizde kolay ve pratik tarif ile evde cantik pide yapabilirsiniz. İşte MasterChef cantik pide tarifi, evde cantik pide yapılışı, malzemeleri ve püf noktası…

MASTERCHEF CANTİK PİDE NASIL YAPILIR?

Cantik pide Tarifi İçin Malzemeler

Hamuru İçin:

2 su bardağı su (ılık)

1 çay bardağı süt

1 paket instant maya (10 gram)

1 tatl kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı (silme) tuz (azaltıp arttırılabilir)

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta beyazı

5 su bardağı un

Hamuru Toparlamak İçin:

4 yemek kaşığıun

Kıymalı Harcı İçin:

300 gram kıyma

2 adet kuru soğan (küp küp doğranmış)

1 adet kapya biber(küçük küpler halinde doğranmış)

6 adet yeşil köy biberi (ince doğranmış)

2 adetdomates(küp doğranmış)

1/4 demet maydanoz (ince kıyılmış)

1 tatlı kaşığı karabiber

1/2 yemek kaşığı kuru kekik

1 çay kaşığı kimyon

1 yemek kaşığıtereyağı

Kenarları İçin:

1 adet yumurta sarısı

Cantik pide Nasıl Yapılır?

Bir kapta maya, toz şeker, ılık su ve sütü karıştırın. Karışımın üzerini kapatıp mayanın aktifleşmesi için 5 dakika bekletin.

5 dakika beklettikten sonra, üzerine yumurta akını, sıvı yağı ve tuzu ilave edip karıştırın.

Ayrı bir geniş kaba unu ortası havuz olacak şekilde açın. Sıvı karışımı üzerine ekleyin ve yoğurun.

Tamamen karışan hamurun üzerini streç ile kapatın ve mayalanması için 45 dakika bekleyin.

Kıymalı harcın tüm malzemesini bir kapta karıştırın.

Mayalanan hamurdan portakal büyüklüğünde bezeler hazırlayın ve unlu tezgahta bezeleri yuvarlayın.

Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine birbirlerine yapışmayacak uzaklıkta dizin.

Elinizi yağlayın ve her bezeyi kenarları yüksek kalacak şekilde parmaklarınızla açın.

Kıymalı harcı hamurların ortasına koyun ve dağıtın.

Bir fırça yardımıyla yumurta sarısını hamurların kenarlarına sürün.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin.

Piştikten sonra 10 dakika dinlendirin ve servis edin.

CANTİK PİDE PÜF NOKTASI

Cantik pide yapmanın püf noktaları vardır. Öncelikle hamurun çok yumuşak olması ve mayalanması için ılık bir yerde bekletilmesi gerekir. Unları fırça ile süpürdükten sonra fırından çıkan pideye tereyağı sürmek gerekir. Bu şekilde servis edildiğinde hem pide daha lezzetli olur hem de pide hamuru yumuşak olacaktır.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI





MASTERCHEF ETLİ EKMEK TARİFİ

ETLİ EKMEK TARİFİ

Gerekli malzemeler:Hamuru için: 3 su bardağı un, bir tutam tuz, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 paket instant maya, aldığı kadar suİç harcı için: 500 gr tek çekilmiş dana kıyma, 2 yemek kaşığı domates sosu, 1 tutam maydanoz, tuz, karabiber, 1 adet kuru soğan, 4 adet yeşil biber, kırmızı toz biber

Üzeri için:

Tereyağı

Maya, tuz, şekeri ılık su ile eritin ve unu ekleyip yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun ve dinlendirin. İç harcı için incecik doğranmış soğanları, biberleri, domates sosunu, tuz, karabiber, maydonozu, kıymayı, toz kırmızı biberi karıştırıp iyice yoğurun.

Bu arada mayalanmış hamurunuzu alıp elma büyüklüğünde bezeler alıp merdane ile uzunlamasına şekilde açın. İçlerine hazırladığınız harcı eşit parçalar halinde dağıtın. Hamuru kapatıp üzerine tereyağı sürün ve önceden hazırlanmış 250 derecelik fırında pişirmeye bırakın. Afiyet olsun.

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