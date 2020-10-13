Masterchef kır pidesi nasıl yapılır? Masterchef kır pidesi tarifi, malzemeleri ve püf noktası

13 Ekim 2020 Salı 11:56 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 11:56

Masterchef kır pidesi nasıl yapılır? sorusu yarışmanın yeni bölüm görüntülerini izleyenler tarafından araştırılıyor. MasterChef kır pidesi yarışmanın yeni bölümündeki ilk dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan yapılması istendi. Sizler de haberimizde kolay ve pratik tarif ile evde kır pidesi yapabilirsiniz. İşte MasterChef kır pidesi tarifi, yapılışı, malzemeleri ve püf noktası…

MASTERCHEF KIR PİDESİ TARİFİ:

MALZEMELER

1 adet yumurtanın akı

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1/2 su bardağı ılık su

2 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kuru maya

İçi için;

100 gram lor peyniri

10-15 dal maydonoz

Üzeri için;

Yumurta sarısı

YAPILIŞI

Derin bir yoğurma kabının içerisinde un hariç tüm malzemeleri ekleyerek yavaş yavaş karıştırın. Daha sonra unu eleyerek içerisine ilave edin. Ele yapışmayacak kıvama geldiğinde 2 saat dinlenmesi için hamurun üzeri kapalı bir şekilde bekletin. (Beklemek için vaktiniz yoksa kuru maya yerine instant maya kullanabilirsiniz)

Hamuru beklerken iç harcını hazırlayabilirsiniz.

Bekletilen hamuru 5 eşit parçaya bölün. Her bezeyi oklavayla uzun bir şekilde açın ve içerisine hazırladığını peynirli karışımı koyun.

İki ucunu birleştirdikten sonra üzerine yumurta sürerek yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Tüm hamurlar için aynı işlemi uyguladıktan sonra 200 derece fırında, üstleri kızarana dek yaklaşık 15 dakika pişirin.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI





KIR PİDESİ PÜF NOKTASI

Kır pidesi yapmanın püf noktaları vardır. Öncelikle hamurun çok yumuşak olması ve mayalanması için ılık bir yerde bekletilmesi gerekir. Unları fırça ile süpürdükten sonra fırından çıkan pideye tereyağı sürmek gerekir. Bu şekilde servis edildiğinde hem pide daha lezzetli olur hem de pide hamuru yumuşak olacaktır.