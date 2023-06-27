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Mete Koçak:Kemoterapi hastalarına mikro kaynak mümkün

Ankara'da kendi adını taşıyan salonunda hizmet veren kuaför Mete Koçak, kemoterapi ve radyoterapi alan hastaların en çok merak ettikleri konuya açıklık getirdi: “Kemoterapi hastalarına mikro kaynak mümkün. Saçın parmak ucuyla ya da ekipmanlarla tutulabilecek uzunlukta olması yeterli.”

27 Haziran 2023 Salı 21:25 - Güncelleme:
Mete Koçak:Kemoterapi hastalarına mikro kaynak mümkün
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Kanser tedavisinin en önemli ayaklarından biri olan kemoterapi sırasında hastalarda en sık görülen yan etki saç dökülmesi. Bazı tedaviler sadece kısmi saç dökülmesine neden olurken, bazıları saç incelmesi şeklinde kendini gösteriyor. Radyoterapi sürecinde ise tedavinin odaklandığı bölgede saç dökülmesi meydana geliyor. Saçlardaki dökülme ya da incelme, hastaları hem ruhsal yönden hem de moral açısından aşağı çekebiliyor. Bu da tedavinin hedeflenen sonuca ulaşmasının önünde büyük engel oluşturuyor. Zira tedavi esnasında hastanın moralinin yüksek olmasının sonuçlar üzerindeki olumlu etki yaptığı bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek. Kuaför Mete Koçak, kemoterapi ve radyoterapi alan hastalara da mikro kaynak uygulamasının yapılabileceğini söylüyor.

DÜNE KADAR YAPILAMAZ ALGISI VARDI

Ankara'da kendi adını taşıyan salonunda hizmet veren kuaför Mete Koçak, tedavi nedeniyle saçları incelen ya da dökülüp yeniden çıkan hastaların en çok merak ettikleri konuların başında, mikro kaynağın kısa saçlara takılıp takılamayacağının geldiğini belirtip sözlerini şöyle sürdürdü: "Günümüzde ekipmanların geldiği ve uygulamayı yapan kuaförün yeteneğine bağlı olarak parmak ucuyla ya da yardımcı araçlarla tutulabilen her saça mikro kaynak saç uygulayabiliyoruz. Kemoterapi tedavisi sonrası saçları yeni yeni uzamaya başlamış müşterilerimizi hayallerindeki görünüme kaynak saç yöntemiyle kavuşturuyoruz. Düne kadar birçok hastada kısa saça kaynak yapılamayacağı algısı vardı. Yavaş yavaş bu algıyı yıktık."

İNCE VE TİTİZ BİR İŞÇİLİK GEREKTİRİYOR

Çok kısa saçlara bile mikro kaynak uygulayabilen Mete Koçak, sürece dair ise şu bilgileri verdi: "Uygulama ince ve titiz bir işçilik gerektiriyor. Burada kaliteli malzemelerin kullanılması da çok önemli. Saçın yoğunluğuna göre 8-10 saat arasında tamamlıyoruz. Takılan kaynak, kişinin kendi saçlarına zarar vermiyor ve 3-4 ay kadar kullanılabiliyor. Dileyenler, çıkarılan saçı yeniden taktırabiliyor. Saç bakımları aksatılmadığı sürece mikro kaynağı aylarca kopma olmadan ve kendi saçlarına zarar vermeden kullanabiliyorlar. Burada kısa saça yapılan uygulamanın normal saça yapılan kaynaktan tek farkı saçın her tarafına boşluk bırakılmadan yapılması."

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