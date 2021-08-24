Migros'tan yapılan kırtasiye alışverişleri eğitimin geleceğine katkı sağlıyor

24 Ağustos 2021 Salı 17:56 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 17:56

Okul alışverişinin güvenilir adresi Migros, anaokulundan üniversiteye kadar tüm öğrencilerin okulda ihtiyaç duyabileceği malzemeleri, 376 farklı kalite kontrol kriterinden geçtikten sonra raflarına taşırken, Türkiye'nin 81 ilindeki mağazalarında, 700'ü aşkın ürün seçeneğini en uygun fiyatlarla müşterilerine sunuyor. Bu kapsamda anlamlı bir iş birliğine de imza atan Migros, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na (TEGV) yapacağı bağışla eğitimin geleceğine katkı sağlıyor.

Migros Ticaret A.Ş İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, Migros olarak çocukların eğitim hayatına destek olabilmek için tüm gayretlerini ortaya koyduklarını belirterek şunları kaydetti: "Sadece 2021 yılında sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak 4 binden fazla çocuğun gelişimine aracı olduk. Bu eğitim-öğretim döneminde de çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunmak üzere yeni bir projeyi hayata geçirdik. Okula dönüş heyecanının yaşandığı bugünlerde, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışma kapsamında çocuklarımızın hayatına iyilikle dokunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mağazalarımızdan yapılan kırtasiye alışverişlerinin belirli bir oranını TEGV'e bağışlayarak, çocuklarımızın eğitimine destek vereceğiz. Bu kapsamda tüm müşterilerimizi bu kıymetli projenin bir parçası olmaya ve eğitimin geleceğine katkıda bulunmaya davet ediyoruz."

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Genel Müdürü Sait Tosyalı ise şöyle konuştu: "Bu tür işbirlikleri ile geniş kitlelere ulaşarak çocuklarımıza eğitim desteği veriyor, geleceğimizi emanet edeceğimiz nesillerin nitelikli ve donanımlı yetişmelerine vesile oluyoruz. Pandemi nedeniyle uzunca bir süredir çocuklarımıza dijital etkinliklerimizle ulaşabildik. Yurt genelindeki 59 noktamızda çok özlediğimiz çocuklarımızı gönüllülerimizle birlikte yüz yüze etkinliklerimizle kucaklamaya hazırlanıyoruz. Migros ile gerçekleştirdiğimiz bu kampanya ile daha fazla ihtiyaç sahibi çocuğumuzun nitelikli eğitime erişebilecek olması bizi çok heyecanlandırıyor. Migros'a ve kampanyaya katılan değerli müşterilerine bu anlamlı iş birliği için teşekkür ediyoruz."

Migros'ta okul çantaları 21 TL'ye hazırlanıyor

Migros'ta kurşun kalem, kırmızı kalem, silgi, kalemtıraş, kalem çantası, 80 yapraklı defterin yer aldığı okul çantası ortalama 21 TL'ye hazırlanırken; onlarca farklı renk ve model seçeneği bulunan sırt çantaları 24,95 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Desenleri ile çocukların hayran olacağı defterler ise 1,50 TL'den başlayan fiyatlarıyla raflarda yerini alıyor.

Migros'ta, okulda ihtiyaç duyulan tüm malzemeler ekonomik fiyatlarla sunulurken, her dönemde farklı kampanyalarla da müşterilere ek faydalar yaratılıyor. Kırtasiye grubunda "Sadece Migros"ta bulunan ürünlere geniş yer verilirken, öğrenciler School Time ve KulinArt markalı ürünlerin yer aldığı onlarca ürüne de sadece Migros mağazalarından ulaşabilecek.

Ayrıca çocukların okul eğitiminde destek amaçlı ihtiyaç duyduğu Samsung Tab A 8 SM-T290 32GB WiFi tablet 1199 TL yerine 999 TL; Alcatel Smart Tab 7" 16 GB siyah tablet 639 TL yerine 499,90 TL, Samsung 32 GB WiFi tablet 1,099 TL yerine 999 TL; HP Deskjet 2720 WiFi Fotokopi Tarayıcı Yazıcı 599,90 TL yerine 449,90 TL, Everest SM-804 USB Kablosuz Mouse 29,90 TL yerine 23,90 TL'den satışa sunuluyor.

Okulda ihtiyaç duyulan tüm ürünlerde indirim fırsatı

Dört farklı renk seçeneği ile Wood sırt çantası 54,9 TL yerine 34,90, Brick Bag tek gözlü kalem çantası 9,50 TL yerine 5,90 TL, Wide beslenmeli ilkokul çantası 74,50 TL yerine 44,90 TL, Meteksan A4 dikişli 96 yaprak defter 9,90 TL yerine 5,90 TL, Kulinart PP kapak 35x50 cm 20 yaprak resim defteri 14,90 TL yerine 8,90 TL, Ark çantalı 17 çeşit 70 parça okul seti 49,90 TL yerine 34,90 TL, Faber Castell Party 4'lü kurşun kalem 10,50 TL yerine 8,90 TL, Globox 500 ML alüminyum matara 47,95 TL yerine 37,95 TL, Pritt 12'li keçeli boya kalemi 13,90 TL, Pritt parmak boya 29,50 TL ,School Time şeffaf renkli rulo kaplık 1,90 TL yerine 0,95 TL, Kulinart 3'lü renkli silgi 4,50 TL yerine 2,90 TL, FLY 50*70 cm fon kartonu 12,90 TL yerine 9,90 TL, Kulinart çıtçıt dosya 1,90 TL yerine 1 TL'lik fiyatlarıyla Migros'ta.

Migros raflarındaki tüm kırtasiye ürünleri 376 farklı kontrolden geçiyor

Üretimden tüketime kadar uzanan Kalite ve Ürün Güvenliği Sistemi'nin tüm gereklerini çocukların yıl boyu kullanacakları kırtasiye ürünlerinde de titizlikle yerine getiren Migros, satışa sunduğu tüm kırtasiye ürünlerini, "Migros Kırtasiye Ürünleri Kalite Standartları" çerçevesinde 376 farklı kalite kontrol aşamasında denetleniyor. Migros'un satışa sunduğu kırtasiye ürünlerinin hepsi uluslararası standartlar çerçevesinde PAH, fitalat, kadmiyum, alerjen-kanserojen boyar maddeler, formaldehit, nikel, azo boyar maddeler ve ağır metaller içermemesi için pek çok test aşamasından geçiriliyor. Etiketlerin yasal gerekliliklere uygunluğu kontrol edilirken, tedarikçi firmalardan da ürünlere ait analiz raporları alınıyor. Tüm bu incelemelerin sonucunda Migros, sadece güvenilir ürünleri raflarına taşıyor.