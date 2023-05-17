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NUN Okulları Yeni Öğrencilerini Bekliyor!

Öğrencilerin akademik başarıları kadar “iyi insan” olma yolculuğunu da önemseyen NUN Okullarında 2023-2024 yılı eğitim ve öğretim dönemi için öğrenci kabul süreci başlıyor!

17 Mayıs 2023 Çarşamba 00:25 - Güncelleme:
NUN Okulları Yeni Öğrencilerini Bekliyor!
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Ana sınıfı ve ilkokul öğrencileri için 11-12 Şubat, ortaokul ve lise öğrencileri için ise 18 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek olan kabul sürecine başvurular devam ediyor.

Kabul sürecinin ilk aşaması olarak ortaokul ve lise öğrencilerinin akademik yeterliliklerini ölçecek bir sınav uygulanırken, ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine özel olarak atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor.

NUN Okulları 3 ile 19 yaşları arasındaki öğrenciler için kurgulanan Uluslararası Bakalorya eğitim programını ve MEB müfredatını birleştirerek öğrencilerine özgün bir eğitim sunuyor. Bu eğitim felsefesi ile kültürlerarası anlayışa sahip, araştıran, sorgulayan, bilgi, irade, duygu ve eylem bütünlüğü içinde hareket eden, duyarlı bir nesil yetiştirmeyi amaçlıyor. Sahip olduğu özgün müfredat ile öğrencilerin refahını ve bütünsel ilerleyişini beslemeyi, insani değerlerin ve niteliklerin gelişimine katkıda bulunmayı, doğuştan gelen meraklarını canlı tutmayı ve iş birliği içerisinde ilerleme isteğini aşılamayı hedefler.

Farklı kültürlere ve bakış açılarına saygı duyan, kişisel potansiyeline ulaşma fırsatına sahip, daha iyi ve barışçıl bir geleceğin inşasına katkıda bulunmayı hedefleyen nesiller için çalışan NUN Okulları sahip olduğu çokkültürlü, yapılandırılmış ve güvenli okul iklimi ile öğrencilerinin hayata hazırlanmalarını sağlar, akademik ve bireysel gelişimlerini destekler.

NUN Okullarını yakından tanımak ve aklınızdaki soruların cevaplarına ulaşmak için (0216) 686 1 686 numaralı hattı arayarak veli iletişim uzmanları ile görüşmek üzere randevu alabilir veya buraya tıklayarak sınava katılmak için başvuruda bulunabilirsiniz.

İlandır...

  • nun okulları
  • 2023-2024 yılı eğitim ve öğretim dönemi

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