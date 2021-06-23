NUN Yaz Kamplarında Yerinizi Alın!

23 Haziran 2021 Çarşamba 18:31 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 18:35

Ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler için tasarlanan ve öğrencilerin yurt içi ve yurt dışından başarılı akademisyenlerle buluşacağı program için başvurular başladı. 8 – 15 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek dijital yaz okulunda 35 farklı modül arasından öğrenciler kendilerine uygun buldukları dersleri seçerek kendi yaz okulu programını oluşturabilecekler.

Sürdürülebilirlik alanında Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi, Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, TRT Radyo Spikeri Mennan Şahin, Oxford Üniversitesi Doktora Üyesi Peter Young ve Stanford Üniversitesi Öğretim Üyesi Rania Awaad NUN Dijital Yaz Okulu eğitmen kadrosunun yalnızca bir kısmını oluşturuyor.

Bilim, Gastronomi, Girişimcilik, İslam Kültürü, İletişim gibi pek çok farklı başlık etrafında şekillenen program, zengin içeriğiyle öğrencilerin verimli bir yaz tatili geçirmesine imkân sağlıyor.

NUN Okulları, tatilini fiziksel aktiviteler ile sosyalleşerek geçirmek isteyen ilkokul ve ortaokul öğrencileri için ise Beykoz Kampüsünde salgın şartları gözetilerek gerçekleştirilecek Spor ve Sanat Okulu programını hayata geçiriyor.

26 Temmuz – 6 Ağustos tarihleri arasında kişiye özel olarak gerçekleştirilecek programda öğrenciler beceri ve yeteneklerini keşfederken aynı zamanda tabiatla iç içe keyifli bir yaz kampı deneyimi yaşayacaklar.

2 Hafta sürecek programa katılacak öğrenciler Tarih anlatımı eşliğinde Sarıyer'de bisiklet Turu yapacak, doğa yürüyüşleri gerçekleştirecek, yüzme, tenis, tekvando, pilates, atletizm, okçuluk gibi spor dallarını deneyimleyecekler. Aynı zamanda farklı sanat atölyelerine katılabilecekler.

Ayrıca 3, 4, 17 ve 18 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek hafta sonu programları ile de ilkokul ve ortaokul öğrencileri İstanbul'un tarihi mekanlarını ziyaret ederek her birinin hikayesini dinleyecekler.

NUN Yaz Kampı programları hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için TIKLAYIN.