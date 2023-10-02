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''Ordu içli tava'' tescillendi

Ordu'da hamsiyle hazırlanan içli tava coğrafi işaretle tescillendi.

AA2 Ekim 2023 Pazartesi 14:55 - Güncelleme:
''Ordu içli tava'' tescillendi
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Ordu'nun vazgeçilmez lezzetlerinden "Ordu içli tava" coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kente özgü ürünlerin marka değerinin ve tanınırlığının artırılması amacıyla çalışmaların devam ettiği belirtildi.

"Ordu içli tava"nın Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığının girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumunca mahreç işaretli ürün olarak tescillendiği aktarılan açıklamada, bununla birlikte il genelindeki coğrafi işaret tescilli ürün sayısının 16'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, Ordu içli tavanın yapımına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Ordu içli tava, temizlenip kılçıklarından ayrılmış hamsilerin tavanın yüzeyini kapatacak şekilde dizilip üzerine hazırlanan iç pilavın koyulup tekrar hamsiyle kapatılıp pişirilmesiyle elde edilen, Ordu'ya özgü yöresel bir yemektir. İç pilav yapımında pirinç, kuru soğan, kuru üzüm ya da kuş üzümü, dolmalık fıstık, maydanoz, karabiber, pul biber ve tuz kullanılır. İçli tava yapımında Ordu kıyılarında avlanan büyük boyutlardaki hamsiler kullanılır."

Ordu'da daha önce Kabataş helvası, Perşembe ceviz helvası, Ordu yayla pancarı turşusu, Akkuş şeker fasulyesi, Gürgentepe çoban fasulyesi, Ordu kivisi, Ordu tostu, Yalıköy köftesi, Ordu taflan turşusu, Ordu Sakarca mıhlaması, Ordu melocan kavurması, Ordu galdirik kavurması, Mesudiye kuru ekmeği, Ordu pidesi, Ordu fındıklı burma tatlısı tescillenmişti.

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