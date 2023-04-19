Ozel Hair Transplant İstanbul'da yeni şubesini açıyor

Kullandıkları saç ekim teknikleri hakkında bilgilendirmede bulunan Emre Beltagy, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Safir FUE ve klasik FUE teknikleri, çok özel teknikler arasında yer alıyor. Çünkü bu tür yöntemlerde yüksek kalıcılık hedefleniyor. FUE tekniği ile santimetre başına 30-40 saç ekilmesi mümkündür. Safir uçlu bıçaklar aracılığıyla uygulanan Safir FUE tekniği, en çok tercih edilen yöntemlerden bir diğeridir. 1 cm'de 65 kök ekilebilir. Tek seansta toplamda 7500 kök ekilebildiğinden, yöntemin oldukça etkili olduğunu söylemek mümkün. Saç derisi üzerinde kanal açılmadan yapılan Choi Kalem Tekniği, tek seansta yaklaşık 7500 kök ekilmesini sağlıyor. Her bir teknik, oldukça başarılı sonuçları mümkün kılıyor."

Hekim ve Saç Ekim Uzmanlarımızla Çalışmalarımıza Devam Ediyoruz

Hekim ve saç ekim uzmanlarıyla birlikte profesyonel çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Beltagy, konuyla ilgili açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Saç ekimi konusunda hem Türkiye hem de dünyanın farklı ülkelerinden gelen hastalarımıza hizmet sunuyoruz. Ekim öncesinde gerekli muayeneleri yapıyor, hastalarımızın saç yapılarını belirliyoruz. Bu şekilde hastanın saç yapısına en uygun ekim yöntemini belirliyoruz. Bir sonraki aşama ise oldukça titiz bir şekilde saç ekim uygulamalarında bulunuyoruz."

Saç Ekiminde Kalıcılığı Hedefliyoruz

Saç ekiminde yüksek kalıcılığı hedeflediklerini ifade eden Emre Beltagy, bu nedenle çalışmalarını sürekli revize ettiklerini belirtti. Açıklamalarına devam eden Beltagy, "Saç ekimi, saç dökülmesine karşı geliştirilen son derece önemli tedavi yöntemlerinden bir tanesi. Bu nedenle saç ekiminde yenilikçi teknikleri kullanmak ve kalıcılığı hedeflemek son derece önemli. Ozel Hair Transplant olarak hedefimiz, hastalarımıza en iyi hizmeti en doğru şekilde sunmak. Bunun yanı sıra sektörel gelişmeleri de yakından takip ederek teknolojiyi hizmetimizin temeline yerleştiriyoruz." sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.