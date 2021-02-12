Padişahların vazgeçilmezi coğrafi işaret aldı

AA 12 Şubat 2021 Cuma 12:56 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 12:56

Kentin önemli gastronomi ürünü, ağızda erimesi ve bademin tadının damakları sarmasıyla bilinen badem ezmesinin tescili üreticiyi de sevindirdi.

ETSO Yönetim Kurulu ve Turizm Komisyonu üyesi, aynı zamanda üretici Kemal Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, coğrafi işaret kararıyla Edirne ve badem ezmecilerin mutlu bir gün yaşadığını söyledi.

Kılıç, badem ezmesinin coğrafi işaret almasında geç kalındığını belirterek, "Osmanlı'ya başkentlik yapmış Edirne'nin vazgeçilmezi olan badem ezmesi saray mutfağında çok ciddi anlamda tüketilen bir üründü." dedi.

Badem ezmesinin Trakya'da yetişen bademden üretildiğini anlatan Kılıç, "Badem ezmesi aynı zamanda şifa kaynağıdır. Her parçasında 4-5 badem bulundurmaktadır. Özellikle tüketilmesini öneriyoruz. Badem ezmesinin coğrafi işaret alması bizim için büyük bir mutluluk. Bu Edirne için güzel bir haberdir." diye konuştu.

Kılıç, bunun aynı zamanda hediyelik ürün olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de badem ezmesi biliniyordu. Edirne'ye gelen turistler ve misafirler hediyelik ürün olarak götürmekteydiler. Bugün e-Ticaret veya kargo yoluyla Türkiye'nin birçok noktasına ulaştırmaktayız. Misafirlerimizin Edirne'nin coğrafi işaretli badem ezmesini almalarını ve afiyetle tüketmelerini tavsiye ediyorum."

- "BADEM EZMESİ SARAYDA SADE KAHVEYLE TÜKETİLİRDİ"

Şekerlemeci Arif Meriç de yarım asra yakındır badem ezmesi ürettiğini, coğrafi işaret tesciline çok sevindiklerini dile getirdi.

Edirne'nin badem ezmesinin Osmanlı saraylarından çıktığını, geçmişte padişahların sade kahveyle tükettiğinin bilindiğini vurgulayan Meriç, şöyle konuştu:

"Edirne'de yetişen badem çok özeldir. Edirne'deki bademlerin tatlı oluşu, rayihasının güzel oluşu ve ikisinin bir araya geldikten sonra pancar şekerinden başka maddenin içine girmeyişi damaklara tat veriyor. Badem ezmesi dünyadaki birçok tadı geride bırakmaktadır, sebebi de doğal olmasıdır. Hiçbir katkı maddesi içermemektedir.

Coğrafi işaret almasından dolayı çok mutluyuz. Yurt içi ve yurt dışından çok tebrik aldık. Yıllardan beri bunun için uğraşıyorduk. 40 yıldır gitmediğim yer, çalmadığım kapı kalmadı. Hatta Amerika başkanlarına, bir mana ifade etmek için badem ezmesi gönderdim. Bunun anavatanı Edirne'dir ve bu güzellik Edirne'deki badem ezmesinden kaynaklanmaktadır."