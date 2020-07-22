Pınar Gültekin İnstagram hesabı: Pınar Gültekin İnstagram adresi

22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:18 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:18

Muğla'da öldürüldükten sonra cesedi bir varile konulan ve ardından üzerine beton dökülen Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'yı, Pınar Gültekin'in İnstagram hesabı ele verdi. Pınar Gültekin İnstagram adresi üzerinden kaybolduğu gün katili Cemal Metin Avcı'yı Temmuz'un 16'sında engellediği ortaya çıktı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in vahşice öldürülmesi herkesi üzdü. Pınar Gültekin'i öldürdükten sonra cansız bedenini varile koyup yaktıktan sonra üzerine beton döken katil, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Pınar Gültekin İnstagram adresi kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Genç kızı katleden caninin yakalanması ile ilgili detaylar gün yüzüne çıktı. İşte Pınar Gültekin İnstagram hesabı...

PINAR GÜLTEKİN'İN INSTAGRAM HESABINDAKİ DETAY KATİLİ ELE VERDİ

Hürriyet'in haberine göre; Jandarma ve Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğünün kurduğu özel ekip, Pınar Gültekin'in sosyal medya hesabını inceledi. Yapılan incelemede, Pınar Gültekin'in instagram hesabından 16 Temmuz tarihinde cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'yı engellediği ortaya çıktı.

PINAR GÜLTEKİN'İN İNSTAGRAM HESABI NE?

27 yaşındaki Pınar Gültekin'in instagram adresi 'gulpiinnn' instagram.com/gulpiinnn olarak biliniyor. Pınar Gültekin'in instagram hesabı gizli olduğu için anısına açılan sayfalarda fotoğrafları ve gönderileri yer alıyor.

İKİ SORU İLE CİNAYET ÇÖZÜLDÜ

Jandarma ve Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Pınar Gültekin'in yakın çevresinden aldığı bilgiler doğrultusunda, Cemal Metin Avcı ile uzun süredir birliktelikleri bulunduğu bilgisi üzerine bu kişi hakkında incelemeler yaptı. Katil zanlısı Avcı, üzerindeki şüphelerin artması sonrası gözaltına alındı. Zanlının sorgusunda, sosyal medya hesabının Pınar Gültekin tarafından 16 Temmuz tarihinde neden engellendiği ve akaryakıt istasyonundan pet şişe içinde aldığı benzini ne yaptığı soruları üzerine cinayet düğümü çözüldü.

NE OLMUŞTU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü, yalnız yaşadığı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Ailesi İstanbul'da yaşayan Pınar'a, ablası Sibel Gültekin telefonla ulaşamayınca paniğe kapıldı.

Sibel Gültekin ile annesi Şefika Gültekin, Muğla'ya gelerek, Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, Pınar'ı bulmak için arama çalışması başlattı.

Pınar Gültekin'in en son Akyaka Mezarlığı civarı ile Menteşe ilçe merkezindeki AVM'de görüldüğü saptandı. Bunun üzerine buralardaki tüm güvenlik kameraları mercek altına alındı.

Görüntülerde,Cemal Metin Avcı'nın Menteşe ilçesindeki benzin istasyonundan bidonla benzin aldığı görüldü.

Ekipler, saat 05.00 sıralarında bölgede bulunan çöp varilini kesip, Gültekin'in yanmış cesedine ulaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nda üst makamlara olayla ilgili sunulan bilgi notunda, 'Yapılan incelemede İl merkezinde bulunan bir petrol istasyonundan 16 TL’lik benzin aldığı tespit edilmiş, yapılan kamera incelemesinde benzini iki adet pet şişede aldığı tespit edilerek, kapsamlı yapılan sorgusu neticesinde ikrarda bulunmak zorunda kalmıştır.' denildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Cemal Metin Avcı'nın görüntüleri izleyince suçunu itiraf ettiği, ilk ifadesinde, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine bağ evinde olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Gültekin'in annesi, ablası, yakınları ve okul arkadaşları ile bazı STK temsilcileri Adli Tıp Kurumu morgu önünde bekliyor.

PINARIN KATİLİ TUTUKLANDI

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i (27) vahşice öldüren bar işletmecisi Cemal Metin Avcı (32), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Jandarma ve polis ekiplerince alınan yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarılan Avcı, ’canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme’ suçundan tutuklandı.