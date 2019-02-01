Pişi tarifi mayalı mayasız nasıl yapılır? İşte pişinin yapılışı

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Pişi tarifi araştırılan konular arasında. Kahvaltı için çabucak yapılabilecek pratik bir hamur işidir. Karışık adımları yoktur. Pişi yapımı hamurun hazırlanıp yağda kızarılmasından ibarettir. Siz de puf puf kabaracak pişi tarifi ile kendiniz, ailenize, komşularınıza ve misafirlerinize lezzetli pişiler nasıl yapılacağına yönelik merak edilen tarifi sizler için bu haberimizde derledik. İşte sade, peynirli, mayalı ve mayasız pişi tarifleri

PİŞİ TARİFİ MAYASIZ

Mayasız pişi tarifinde kullanılan malzemeler şunlardır:

4 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı yoğurt

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet yumurta

Mayasız pişi yapılışı: 20 dakikada hazırlayabileceğiniz mayasız pişi yapımı için önce bir kapta 4 su bardağı un ile 1 paket kabartma tozunu karıştırın.

Ardından una ile kabartma tozu karışımına 1 tane yumurta, 1 tatlı kaşığı kadar tuz ve 1 su bardağı yoğurt ilave edin.

Karışımı iyice yoğurmanın ardından hamuru merdane ile açın. Hamurun yarım santim kalınlığında açılması gerekiyor. Hamuru açtıktan sonra kare parçalara ayırın ve kızgın yağa atıp pişirin. Biraz dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

PİŞİ TARİFİ MAYALI

Sivas usulü mayalı pişinin yapımı için ihtiyacını olan malzemeler şunlar:

1/2 paket yaş maya

2 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı toz şeker

Yarım su bardağı ılık su

1 su bardağı ayçiçek yağı

Mayalı Pişi Yapılışı: Mayalı pişinin yapımına mayanın hazırlanışı ile başlıyoruz. Yarım paket yaş mayayı derin bir kaba koyun. 2 su bardağı ılık su ve tuzu üzerine ekleyip karıştırdıktan sonra bırakın 5 dakika dinlensin.

Başka bir kaba 5 su bardağı elenmiş unu koyup maya karışımını ekleyin ve karıştırın. Toz şeker ekleyin ve kıvam vermek için yarım su bardağı daha ılık su takviyesi yapın. Hamur ele yapışacak kıvamda olmalı. Bu pişileri kızarttığınızda yumuşak olmalarını sağlıyor.

Şimdi hamurun 1 saat kadar o da sıcaklığında mayalanmasını beklemeniz gerekiyor. Bekleme süresinin sonunda hamuru küçük bezelere bölüm ve yağ sürdüğünüz elinizle hamur parçalarını açın.

Açtığınız hamurları kızgın yağa atıp arada ters yüz ederek kızartın. Servis etmeden önce fazla yağını çekmesi için bir kapta dinlendirmeyi ihmal etmeyin. Afiyet olsun.

PEYNİRLİ PİŞİ TARİFİ

Beyaz peynirden reçele, yumurtadan sucuğa hemen her kahvaltılıkla beraber yenebilecek pişi iç malzeme ile de yapılabilir. Peynirli pişi tarifinde kullanacağınız malzemeler şunlar:

1 yemek kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı un

1 fincan ılık su

1 kg un

1 adet yumurta

Göz kararı su ve tuz

1 kâse yarım yağlı beyaz peynir (iç malzeme)

1 çay bardağı çökelek (iç malzeme)

1/2 demet maydanoz (iç malzeme)

Peynirli Pişi Yapılışı: İlk olarak 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 tatlı kaşığı un ve 1 fincan ılık suyu bir kapta karıştırıp 10-15 dakika, kabarana kadar bekletin.

Mayalı su dinlendikten sonra hamuru hazırlamaya başlayabilirsiniz. 1 kilo unu yoğurmak için bir kaba alın. Unun ortasında bir çukur açıp içine mayalı suyu dökün. 1 yumurta kırın ve göz kararı tuz ekleyin. Tuzu ayarlarken iç için kullanacağınız peynirin tuzluluğunu dikkate alın. Ardından yavaş yavaş ılık su eklerken elinizle yoğurun. Hamurun ele yapışan bir kıvamda olması gerekiyor. Böylece pişiler yumuşacık oluyor. Kıvamını alınca mayalanması için üzerini örtüp bekletip.

Mayalanma tamamlanınca hamuru yumurta büyüklüğünde parçalara ayırın. Hamurları yağlı bir zeminde açıp ortalarına 1 kase yarım yağlı beyaz peynir, 1 çay bardağı çökelecek, yarım demet maydanoz karışımından oluşan iç malzemeden koyun. Kenarlarını parmaklarınızla bastırığınız içli pişileri kızgın yağa atın. Pişinin 2 tarafının da iyice kızardığından emin olun.

Pişi hamuru nasıl yapılır?

Pişi hamuru aslında bildiğimiz ekmek hamurudur. Dilerseniz ekmek fırınlarından hazır mayalanmış hamur alıp kullanabilirsiniz.

Ilık suda mayayı eritin. Eğer kuru maya kullanıyorsanız her zamanki gibi mayanın aktifleşmesi için biraz bekletin ve çok az şeker de ilave edilebilir.

Daha sonra, tuz ve yavaş yavaş un ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayın.

Üzerini kapatarak hamur iki katı kabarana kadar (yaklaşık 1 saat) mayalanmasını bekleyin. İsterseniz dediğim gibi bu aşamayı geçmek için ekmek fırınlarından hazır ekmek hamuru alabilirsiniz.

Hazırladığınız ya da aldığınız hamurdan parçalar kopararak yağlı zeminde elinizle bastırarak şekillendirin ve kızgın yağda kızartın.

Şekillendirirken ortasına parmağınızla bir delik açmayı da unutmayın. Bu işlem pişinin ortasının da güzelce pişmesini ve hamur kalmamasını sağlayacaktır.

Sıcak sıcak servis edin, Afiyet olsun :)

Pişi Tarifinin Püf Noktaları?

Pişi hamurunun çok sert olmamalıdır ele yapışmayacak kıvamda yumuşak bir hamur elde edilmelidir.

Tarifte verilen un miktarına uyulmalıdır. çok fala eklendiğinde sert bir hamur elde edilebilir.

Hamuru açarken çok kalın olmayacak şekilde açılmalıdır.

Tezgahta kolay açabilmek için tezgahın üzerini hafif yağlanmalıdır.

Kolay şekil verebilmek için eller yağlanmalıdır.

Ocakta yağ iyice kızdırılarak pişirilmelidir.

Sıcak ve ılık şekilde tüketilebilir. Deneyeceklere afiyet olsun. :)

Pişi Kaç Kaloridir?

Yaklaşık 2 adet pişi 244 kcal dır. Yağ içeriği yüksek bir besindir. Mümkün olundukça fazla ve sık tüketilmemelidir. Diyette ve kilo kontrolünde olan kişilerin tüketmemeye özen göstermelidir.