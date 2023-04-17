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Ramazanın ışığını yakala!

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı, geleneksel hale getirdiği uluslararası fotoğraf yarışmasının bu yıl dördüncüsünü düzenliyor. Dünyanın her yerinden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini Ramazanın ışığını birlikte yakalamaya davet ediyor.

17 Nisan 2023 Pazartesi 23:55 - Güncelleme:
Ramazanın ışığını yakala!
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Ramazan milyarlarca Müslümanı kapsayan bir huzur ayı olsa da herkesin kalbinde, aklında ve hayatında yaşadığı Ramazan biriciktir. 2 milyar Müslüman demek, birbirinden farklı 2 milyar Ramazan demektir. Öğrencilerin Ramazan'ı dünyayı aydınlatsın diye düzenlediğimiz fotoğraf yarışmasında bu sene de Ramazan ayının heyecanını ve ruhunu en iyi yansıtan fotoğraflar yarışacak.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerin gözünden sahur ve iftar sofraları, camiler, teravihler, mukabeleler gibi Ramazan ayına özel anların fotoğraflanması ile renklenecek yarışmada, her kategorinin kazananları için belirlenen aksiyon kamerası, Instax fotoğraf makinesi, android tablet, kablosuz kulaklık gibi ödüller de öğrencileri bekliyor olacak.

"Ramazanın Işığını Yakala" 4. Uluslararası Fotoğraf Yarışması için 23 Mart'ta başlayan başvurular, 23 Nisan tarihine kadar devam edecek. Katılmak isteyen öğrencilerin tek yapması gereken nunokullari.com web sitesi üzerinden kendi çektikleri Ramazan temalı fotoğrafları yükleyerek başvuruda bulunmak.

NUN Okulları Kurucu Temsilcisi Fatih Nida ÜYE, "Son dört yıldır Ramazan ayının ruhunu birlikte yaşamak ve yaşatmak, bu ayın getirdiği sevincin, ışığın peşine düşerek çocukların gözünden fotoğraflarda aramak niyetiyle dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Ramazanın Işığını Yakala Uluslararası Fotoğraf Yarışması, hem ülkemizde hem de dünyada beklentimizin de üzerinde ilgi gördü.

Bugüne kadar jüri üyelerimiz 23 farklı ülke, 80'e yakın şehir ve 881 öğrenciye ait, 2.459 fotoğrafı değerlendirdi. Bu yıl da tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi içlerindeki ışık sayesinde Ramazan'ın ruhunu yakalamaya ve o yüce ruhu diğer insanlarla paylaşmaya davet ediyoruz. Ruhun olağanüstülüğüyle dolup taşan Ramazan ayını çocukların gözlerinden izlemek istiyoruz" dedi.

Detaylı bilgi için tıklayınız

  • NUN Okulları Kurucu Temsilcisi Fatih Nida Üye
  • NUN Okulları
  • ramazan

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