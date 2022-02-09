Sevgililer Gününde ne yemek yapılır? Sevgililer Günü için romantik akşam yemeği menüsü

9 Şubat 2022 Çarşamba 15:08 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 15:08

Sevgililer Günü için yemek tarifleri, bu özel günü evde geçirmek isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Çorba, ana yemek ve tatlıdan oluşan pratik ve lezzeti bir Sevgililer Günü yemek manüsüyle bu özel günü geçirebilirsiniz. Peki Sevgililer Gününde ne yemek yapılır? İşte 14 Şubat'ı evde romantik bir yemek eşliğinde kutlamak isteyenler için seçtiğimiz Sevgililer Günü için romantik akşam yemeği menüsü, yemek terifleri

SEVGİLİLER GÜNÜ YEMEK MENÜSÜ

Bu özel günde Sevgililer Günü yemek tarifleri ile romantik bir akşam yemeği menüsü hazırlayabilirsiniz.İşte Sevgililer Günü için romantik akşam yemeği menüsü

Çorba: Kremalı mantar çorbası

Yemek: Fesleğen Soslu Penne Makarna

Ana yemek: Kekikli Tavuk sote

Tatlı: Red Velvet Kadife Dokulu Kırmızı Pasta

KREMALI MANTAR ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 paket krema

400 gram mantar

3,5 su bardağı su

1 adet soğan

1 tepeleme yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Servisi için:

4 dal doğranmış maydanoz

KREMALI MANTAR ÇORBASI TARİFİ

Üzerlerini nemli bir bez yardımıyla temizlediğiniz mantarları küçük parçalar ya da ince dilimler halinde kesin. Kuru soğanı küçük küpler halinde kesin.

Sıvıyağ ve tereyağını bir tencereye koyup soğanı kavurun.

Daha sonra mantarları ilave edip suyunu çekene kadar kavurun.

Daha sonra unu ekleyin ve birkaç dakika kavurun.

Ardından kremayı ekleyin ve orta ateşte kaynamaya başlayana kadar karıştırarak pişirin.

3,5 su bardağı sıcak su ekleyin ve altını kısıp 10 dakika daha kaynatın.

Ocaktan almadan önce tuz, karabiber ve maydanozu ekleyip bir taşım daha kaynattıktan sonra çorbanız servise hazır olacaktır.

FESLEĞEN SOSLU PENNE MAKARNA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 paket penne makarna

100 gram kadar taze fesleğen

1 çay bardağı zeytinyağı

4 yemek kaşığı toz parmesan peyniri

1 kutu süt kreması (200 ml)

Tuz

FESLEĞEN SOSLU PENNE MAKARNA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Önce pesto sosu yapıyoruz.

Taze fesleğenleri güzelce yıkayıp kâğıt havlu ile kuruluyoruz.

Mutfak robotuna alıyoruz.

Üzerine zeytinyağını ekleyip robottan geçiriyoruz.

Makarnamızı suyuna tuz atarak haşlıyoruz ve süzüyoruz.

Tencereye süt kremasını döküyoruz ve kaynatmadan ısıtıyoruz.

Pesto sosu, 4 yemek kaşığı parmesan peynirini, 1 çay kaşığı tuzu ekliyoruz ve karıştırarak 2-3 dakika pişiriyoruz.

Haşlanan makarnayı içerisine boşaltıyoruz ve iyice karıştırıyoruz.

Servis ediyoruz. (Taze fesleğen yerine hazır fesleğenli makarna sosu da kullanabilirsiniz)

KEKİKLİM TAVUK SOTE İÇİN MALZEMELER

1 kg tavuk göğsü

3 yemek kaşığı tohum kekik

2 diş sarımsak

5 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı sirke

4 yemek kaşığı krema

3 yemek kaşığı kaşar rendesi

KEKIKLI TAVUK SOTE NASIL YAPILIR?

Öncelikle tavuğumuzu soslayıp buzdolabında dinlendirelim.

Kekik (havanda hafif dövülmeli), sarımsak, zeytinyağı, sirke, tuz ve karabiberi karıştırıp sos elde edelim.

İri küpler halinde doğradığımız tavuğu sosa karıştırıp streç film sarıp dolapta bir kaç saat bekletelim.

Dinlenen tavuğu zeytinyağı eklediğimiz kızgın tavaya alıp pişirelim.

Tavuk pişince içine krema ve kaşarı ekleyip karıştıralım.

RED VELVET KADİFE DOKULU KIRMIZI PASTA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Keki İçin;

22 cm'lik kalıp için;

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı tam yağlı süt (1 yemek kaşığı elma sirkesiyle karıştırılacak)

100 gram tereyağı

1 paket vanilya

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu (1 tatlı kaşığı limon suyuyla köpürtülecek)

Yarım çay kaşığı toz kırmızı gıda boyası

3 silme tatlı kaşığı kakao (Dark kakao kullanmayın, yoksa kekin rengi bordo yerine kahverengiye döner)

Kreması İçin;

200 gram krem beyaz peynir (Pınar Beyaz türü)

200 ml sıvı krema (Tikveşli kıvamlı olduğu için)

2 tepeleme yemek kaşığı toz krem şanti

3 yemek kaşığı pudra şekeri

RED VELVET KADIFE DOKULU KIRMIZI PASTA YAPILIŞI

Öncelikle malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim.

Un ve kakaoyu eleyip bir kaba alalım. Oda sıcaklığındaki sütün (oda sıcaklığında değilse, ocakta ılıtıp oda sıcaklığına gelmesini bekleyelim) içerisine 1 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyip, karıştırıp 10 dakika bekleyelim. Böylece süt hafif kesilmiş gibi olacak. Bu sayede kek kadife dokulu oluyormuş.

Daha sonra sütün içerisine toz gıda boyasını ekleyip karıştıralım.

Oda sıcaklığındaki tereyağı ile toz şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpalım. İçerisine yumurtaları ekleyip, çırpmaya devam edelim.

Kırmızı renkli sütlü karışımı ve vanilyayı ekleyelim. Azar azar un ve kakaolu karışımı ekleyelim.

En son limon suyunda köpürtülmüş kabartma tozunu ekleyip, hafifçe karıştıralım. Mümkünse son aşamayı spatula ile yapalım.

Hamuru 21-22 cm'lik yağlı kağıt serilmiş pasta çemberine ya da kelepçeli kalıba dökelim.

170 derecede, 50 dakika pişirelim. Kürdan testi yaparak kontrol edelim.

Keki soğumaya alalım. Soğuyan kekin üst bombeli kısmını bıçakla ya da pasta testeresi ile kesip alalım.

Kalan keki 2 eş parçaya ayıralım.

Kreması için Tikveşli sıvı kremamızı tam 1 saat dondurucuda tutalım. Böylece katılaşıyor.

Dondurucudan çıkarıp, koyulaşana kadar çırpalım.

İçine krem beyaz peyniri, toz krem şantiyi ve pudra şekerini ekleyerek tekrar çırpalım.

Kekin üst bombeli kısmından kestiğimiz parçanın bir kısmını ufalayıp, kremaya ekleyip karıştıralım. Kalan keki üst süslemede kullanacağız.

Kıvam almadıysa, kremayı buzdolabında gerekirse dondurucuda bir süre daha bekletelim.

Koyulaşan kremayı kekin arasına ve üzerine sürelim. Ben pasta çemberinin içinde yaptım bu işlemi.

Pastamızı 2-3 saat buzdolabında dinlendirelim.

Üzerini sıkma torbasına koyduğumuz artan krema ve ufalanmış kek parçaları ile süsleyelim.