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Sıvı yağlı kandil simidi nasıl yapılır? Margarinsiz kandil simidi tarifi

Sıvı yağlı kandil simidi nasıl yapılır? sorusu bugünün Mevlid Kandili olması dolayısıyla araştırılıyor. Mutfağında margarin kullanmayanlar Margarinsiz kandil simidi tarifi ile sağlıklı bir kandil simidi yapmak istyorlar. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili Müslümanlar için büyük önem taşıyor. Bu mübarek günde Sıvı yağlı kandil simidi yapıp komşularına dağıtmak isteyen vatandaşlar Margarinsiz kandil simidi tarifi arayışına girdi. İşte evde kolayca yapabileceğiniz sıvı yağlı kandil simidi tarifi

28 Ekim 2020 Çarşamba  15:33 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 15:33
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Margarinsiz kandil simidi tarifi bu gece idrak edilecek olan Mevlid kandili için yapılmak isteniyor. Bu mübarek günü hakkıyla ihya etmek isteyenler Margarinsiz kandil simidi tarifini araştırıyorlar. Sıvı yağlı kandil simidi nasıl yapılır? sorusunu sizler için yanıtladık. Margarin yerine tereyağı ve sıvı yağ kullanabileceğiniz kandil simidi tarifi sizlerle...

SIVI YAĞLI (MARGARİNSİZ) KANDİL SİMİDİ TARİFİ:

Sıvı yağlı Kandil Simidi Tarifi İçin Malzemeler

* 1 büyük boy çay bardağı sıvı yağ

* Yarım paket tereyağı (125 gr)

* 1 çorba kaşığı yoğurt

* 2 tane yumurta (akları üzeri için kullanılacak)

* 2 çorba kaşığı sirke

* 1 tatlı kaşığı mahlep

* 1 çorba kaşığı toz şeker

* 1 tatlı kaşığı tuz

* Yarım paket kabartma tozu

* 3,5- 4 su bardağı un

Üzeri için :

* Yumurta akı

* Bolca susam (kavrulmuş ya da kavrulmamış)

Margarinsiz Kandil Simidi Tarifi Yapımı

Kabın içine yumurtaların sarılarını (beyazlarını üzeri için ayırıyoruz) tereyağ, sıvı yağ, yoğurt, tuz, şeker ve mahlepi alıp üzerine azar azar un ekleyin.

Kabartma tozunu da ilave edip ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar un eklemeye devam edin.

Hamur hazır olduğunda minik ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elimizle uzun şeritler yapıyoruz.

Daha sonra iki ucunu birleştirip halka şekli verin.

İlk önce yumurta akına daha sonrada bolca susama bulayıp yağlanmış yada yağlı kağıt serilmiş fırın kabına dizin.

Tüm malzeme bittiğinde önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

Pişen simitlerimizi soğumaya bırakıyoruz ve soğuduğunda servis ediyoruz.

Mahlepli ve mahlepsiz kolay kandil simidi tarifi

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