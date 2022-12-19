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Siyah zeytin nasıl yapılır? Siyah zeytin nasıl tatlandırılır?

Zeytin mevsiminin gelmesiyle birlikte evde siyah zeytin yapmak isteyenler, nasıl kurulacağı hakkında bilgi edinmek için araştırmaya koyuldu. Yeşil ve siyah zeytini kurma yöntemleri birbirinden farklıdır. Yeşil zeytin yaparken suyunu belli aralıklarla değiştirmek gerekir. Siyah zeytin ise salamura yöntemiyle kurulur. Peki Siyah zeytin nasıl yapılır? Evde kendi zeytinini kurmak isteyenler için siyah zeytin yapımı ve tatlandırmak için püf noktalarını haberimizde derledik.

19 Aralık 2022 Pazartesi 12:15 - Güncelleme:
Siyah zeytin nasıl yapılır? Siyah zeytin nasıl tatlandırılır?
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Siyah zeytin yapımı ve tarifi, kendi zeytinini kurmak isteyenler tarafından. Ege ve marmara mutfağının meşhur lezzetlerinden olan siyah zeytin yaparken püf noktalarına dikkat etmek çok önemli. Siyah zeytinin tatlanması içinse belli bir süre geçmesi gerekir. Buna göre Siyah zeytin nasıl yapılır? Siyah zeytin nasıl tatlandırılır? İşte evde siyah zeytin yapımı ve püf noktaları hakkında merak edilenler

SİYAH ZEYTİN NASIL YAPILIR?

3 kg siyah zeytin için:

1 çay bardağı ayçiçek yağı

1 çay bardağı kaya tuzu

1 Türk kahvesi fincanı elma sirkesi

2 çay kaşığı toz şeker

Siyah zeytinler yıkanıp süzüldükten sonra zeytin miktarından daha fazla alanı olan bir bidona koyulur. Bidonun üzerinde bir boşluk kalması gerekir.

Zeytinlerinizin üzerine ( 3 kg için) 1 çay bardağı ayçiçek yağını, 1 çay bardağı kaya tuzunu, 1 kahve fincanı sirkeyi ve 1 çay kaşığı toz şekeri ekleyin.

3 kilo zeytin için 1 çay bardağı kaya tuzu bidonun içine eklenir.

Zetyinlerin erken tatlanmasını istiyorsanız zeytinleri kurduğunuz bidona 1 çay bardağına yakın elma sirkesi ekleyin.

Bidonun ağzını sıkıca kapatın ve iyice çalkalayın. Sonra yan yatırıp her gün ara ara çalkalayın.

Zeytinleri koyacağınız şişenin plastik olması, yapımında sürekli sallamak gerektiği için daha kolay olacaktır.

Zeytinin tamamen tatlanması ortalama 2 ay sürer. Zeytinin siyah suyu, tamamen tatlanana kadar dökülmemelidir.

Şişenin sürekli sallanıp alt üst edilmesi, çabuk olması açısından önemlidir.

2 ay sonra tadına bakılan zeytin, istenilen olgunluğa erişmiş ise yıkanıp süzülür. Tatlanan zeytinler süzüldükten sonra iyice kuruması beklenir. Bir sofra bezi veya tepsiye serilip kurutulan zeytin, bir kavanoz veya bidona koyulup üzerine yağ dökülür. Serin ve güneş görmeyen yerde muhafaza edilmesi, daha uzun süre saklanabilmesi açısından önemlidir.

SİYAH ZEYTİN NASIL TATLANDIRILIR?

Zeytin yapımında sirke kullanmak şart değildir. Sirke eklenmeyen zeytinler, daha uzun sürede tatlanır. 2 ay sonunda zeytinlerin tadına bakılır ve acılık var ise 1 ay daha bekletilir.

Damak tadınıza uygun olduğunu anladığınız zamanda zeytinleri yıkayıp yağlayabilirsiniz.

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