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Somon Carpaccio nasıl yapılır? MasterChef Somon Carpaccio tarifi

Tv 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te şefler, her iki takım kaptanından Somon Carpaccio yapmalarını istedi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı MasterChef Türkiye'de ekranları başında olan izleyiciler Somon Carpaccio tarifini merak etti. Peki Somon Carpaccio nasıl yapılır? İşte MasterChef Somon Carpaccio tarifi

25 Ağustos 2020 Salı  14:05 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 14:05
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Heyecanla izlenen MasterChef Türkiye’de kaptanların düellosunda istenen yemek Somon Carpaccio oldu. İtalyan mutfağının bu eşsiz lezzetini evinde denemek isteyenler, somon carpaccio'nun nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki, Somon carpaccio nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte sebze ve somon ile hazırlanan MasterChef Somon Carpaccio tarifi

Normalde çiğ sığır etinin çok ince dilimlenmesiyle yapılan atıştırmalık bir İtalyan yemeği olan carpaccio, günümüzde sebze ve somon balığıyla hazırlanıyor.

Somon Carpaccio genellikle zeytinyağı, parmesan peyniri ve karper veya çam tohumu ile lezzetlendirilir. Carpaccio adını, bir efsaneye göre İtalyan Rönesans ressamı olan Vittore Carpaccio'dan almıştır.

MasterChef Türkiye’de çıkan bu İtalyan lezzetini evinizde yapabileceğiniz pratik Somon Carpaccio tarifi, püf noktası ve gerekli malzemeleri sizler için derledik.

SOMON CARPACCİO NASIL YAPILIR?

Malzemeler

100 gram somon eti

Yarım greyfurt

1/4 limonun suyu

Yarım demet roka

1 adet portakal

50 gram labne peyniri

10 gram kırmızı havyar

1 tatlı kaşığı toz şeker

Tuz

Masterchef Somon Carpaccio tarifi

Somon etini derin bir kaseye alın. Üzerine greyfurt suyu, limon suyu, tuz ve tozşeker ilave edip 4 saat marine edin. Roka yapraklarını hafifçe tuzlayın. Portakalın kabuğunu soyup ince ince dilimledikten sonra roka yapraklarının üzerine yerleştirin. Somon etini marinattan çıkartıp dilimledikten sonra roka ve portakal dilimlerinin üzerine yerleştirin. Labne peynirinin içine kırmızı havyar ilave edip karıştırın ve marine somonun sosundan biraz ekleyip yeni bir sos hazırlayın. Dereotu ile servis yapın.

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