Sosyal medya platformlarından Twitter çöktü

11 Şubat 2022 Cuma 21:03 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 21:03

Twitter çöktü mü, neden hata veriyor? Twitter neden açılmıyor? Twitter'da aksaklık yaşanıyor. Twitter tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. İşte Twitter'a erişim sıkntısının nedenleri?

TWITTER'A NEDEN ERİŞİLMİYOR?

Twitter kullanıcıları son saatlerde hareketlerin güncellenmediği yönündeki araştırmalarını sıklaştırdı. Ancak sorun hakkında henüz açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimize eklenecektir.

TWITTER SORUN ÇÖZÜMÜ

Twitter'ın genel problemlerinin yanı sıra bazı sıkıntılar telefonunuzdan kaynaklı olabilir.

Bunun için öncelikle güncel twitter sürümünü kullandığınızdan emin olun.