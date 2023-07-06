Threads Hesabı Nasıl Silinir? Threads hesabı silme

Threads hesabı silme, uygulamayı indirdikten sonra hesabını kapatmak isteyen kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. Instagram ve Facebook'un sahibi Meta şirketinin Twitter'a rakip olarak geliştirdiği Threads uygulaması kısa sürede milyonlarca kullanıcıya erişti. Bazı kullanıcılar Threads hesabını silmek için uygulamanın nasıl kullanıldığını araştırmaya başladı. Buna göre Threads Hesabı Nasıl Silinir? İşte Threads hesabı silmenin yolu

THREADS HESABI NASIL SİLİNİR?



Instagram Threads uygulamasıyla ilgili en büyük sorun, kullanıcıların Instagram hesaplarını kaybetmeden hesap verilerini silememeleri. Threads Hesabındaki profilin silinmemesi kullanıcıların tepkisine neden oldu. Threads hesabını silmek için Instagram hesabınızı silmeniz gerekecektir.

Threads hesabını silmek için uygulamada herhangi bir seçenek yer almıyor. Ancak hesabı tamamen kapatmak istiyorsanız Threads hesabınızı dondurabilirsiniz. Öte yandan Instagram hesabınızı dondurduğunuzda ya da sildiğinizde bağlantılı çalışan Threads hesabı da kapanacaktır.

Meta şirketi, Threads hesabını silmek isteyen kişilerin Instagram hesaplarını da silmeleri gerektiğini bildirdi. Yani Threads hesabını kapatmak isteyenlerin instagram hesabı da silinecek.

Meta'nın ek gizlilik politikasında "Threads profilinizi istediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz, ancak profiliniz yalnızca Instagram hesabınızı silerek silinebilir." ifadeleri yer alıyor.



Instagram hesabınızı silmek için ise şu adımları izleyebilirsiniz;

-iOS kullanıcıları için "Ayarlar" kısmından direkt "Hesap Sil" kısmından hesabı silmek mümkün oluyor.

-Diğer kullanıcıların hesap silme linkine tıklaması gerekiyor.

-Daha sonra "Kullanıcı Adı" ve "Şifre" bilgisi yazmalısınız.

-Hesabı neden silmek istediğinizi belirtmeniz isteniyor.

-İşlemi tamamlamak için "Hesabı Sil" kısmına tıklamalısınız.

Threads ne demek? Threads Instagram nasıl kullanılır?