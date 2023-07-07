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Threads'te mavi tik paralı mı? Threads mavi tik nasıl alınır?

Threads uygulaması ilk 24 saatte 30 milyon kullanıcıya ulaştı. Instagram ve Facebook'un sahibi teknoloji şirketi Meta'nın kurduğu sosyal medya platformunda onaylı hesap işareti olan mavi tik almak isteyen kullanıcılar, 'Threads'te mavi tik paralı mı?' sorusuna cevap arıyor. 500 karaktere kadar metin ve 5 dakikaya kadar video paylaşılabilen platformda mavi tikli kullanıcılar da yer alıyor. Peki Threads mavi tik nasıl alınır? İşte detaylar

7 Temmuz 2023 Cuma 15:47 - Güncelleme:
Threads'te mavi tik paralı mı? Threads mavi tik nasıl alınır?
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Threads'te mavi tik almak isteyen kullanıcılar, onaylı hesap sahibi olmak için konuyla ilgili araştırma yapıyor. Twitter'a rakip olan Threads'te mavi tikli hesaplar da yer alıyor. Kullanıcılar, "Threads'te mavi tik paralı mı? Threads mavi tik nasıl alınır?" gibi sorulara cevap arıyor. Peki Instagram'da mavi tiki olanlar Threads'te de mavi tikli mi oluyor? İşte detaylar...

THREADS'TE MAVİ TİK PARALI MI?

"Mavi Tik" olarak adlandırılan onaylı hesap uygulamasında değişikliğe giden Twitter içerik yönetimi konusunda kullanıcı ve reklamverenlerin eleştirilerine maruz kalmıştı.

Meta'nın yeni sosyal medya uygulaması Threads, kullanıcılarına mavi tik alma imkanı sunuyor. Threads'te mavi tik ücretsiz olarak veriliyor. Fakat mavi tik alabilmeniz için tanınmış, onaylanmış kullanıcı profili gerekiyor.

THREADS'TE MAVİ TİK NASIL ALINIR?

Threads'te mavi tik almak için kullanıcıların önce uygulamayı indirmesi, sonra Instagram hesabıyla giriş yapması veya yeni bir hesap açması gerekiyor. Daha sonra ayarlar bölümünden "Hesap Doğrulama" seçeneğine tıklayarak kimlik bilgileri ve fotoğraf göndermesi isteniyor.

Gönderilen bilgiler Threads ekibi tarafından inceleniyor ve hesabın doğrulanması için uygun olup olmadığına karar veriliyor. Bu süreç birkaç gün sürebiliyor. Hesabı doğrulanmış olan kullanıcıların profilinde mavi tik görünüyor. Hesabı doğrulanmayan kullanıcıların ise tekrar başvurmak için 30 gün beklemesi gerekiyor.

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