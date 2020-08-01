TikTok kapatılıyor mu? TikTok ne zaman kapatılıyor?

01 Ağustos 2020 Cumartesi 16:04 - Güncelleme: 01 Ağustos 2020 Cumartesi 16:04

TikTok dünya üzerinden en çok kullanılan uygulamalardan biri. Fotoğraf, video ve mesajlaşma uygulaması olan TikTok hakkından Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), veri güvenliği açığına yönelik inceleme başlatmıştı. Veri güvenliği açığına yönelik inceleme başlatılan TikTok hakkında son gelişme is ABD'de yaşandı. ABD'de Tiktok kapatılıyor. Peki Türkiye'de TikTok kapatılıyor mu? Uygulamanın kullanıcıları inceleme başlatılmasının gündeme gelmesi nedeniyle Tiktok ne zaman kapatılıyor? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Tiktok'un kapatılıyor olması hakkında son gelişmeler...

Tiktok uygulaması, gençlerin çektiği videolar nedeniyle komedi skeçlerinde çoğu zaman alay konusu haline gelmişti. Milyonlarca kullanıcısı olan Tiktok'un bir o kadar da kapatılmasını isteyen kesim bulunuyor. İnternet ortamında sıkça Tiktok ne zaman kapatılıyor? sorusuna yanıt aranıyor.

TİKTOK KAPATILIYOR MU?

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), fotoğraf, video paylaşım ve mesajlaşma uygulaması TikTok hakkında son günlerde basın-yayın organlarında yer alan, "kişisel verilerin korunmasına yönelik veri güvenliği açığı" haberleri ve ihbarlar üzerine harekete geçti.

TİKTOK NE ZAMAN KAPATILIYOR?

Kurul, TikTok hakkında resen inceleme başlattı. İnceleme sonucunda kişisel verileri koruma kanununa karşı bir eylem veya paylaşım olması durumunda Tiktok kapatılabilir veya uygulamanın sağlayıcısına cezai işlem uygulanabilir.

Kurul daha önce, veri ihlalleri sebebiyle Facebook'a toplam 3 milyon 250 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar vermişti.

TRUMP: "TİKTOK'U ABD'DE YASAKLAYACAĞIZ"

TikTok'a karşı alınacak önlemleri uzun süredir düşündüklerini vurgulayan Trump, "TikTok'u ABD'de yasaklayacağız." dedi.

Şu anda acil durum ekonomik yetkileri olduğunu vurgulayan Trump, TikTok'uun kapatılması için ya bu yetkilerini kullanacağını ya da bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını vurguladı.

Trump bu kararını cumartesi günü içinde bile resmileştirme ihtimali olduğunu söyledi.

TİKTOK'UN YASAK OLDUĞU ÜLKELER

Hindistan, TikTok'u siber suçlarla mücadele kapsamında yasakladı. Hindistan polisi, Çin merkezli hacker'ların, bilgi teknolojisi altyapısı ve bankacılık sektörünü hedef aldığını ifade etti.

TİKTOK KULLANICI SAYISI

Türkiye'de de son yıllarda çok popüler olan TikTok'un dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcısı var. ABD'de ise 50 milyondan fazla insan TikTok kullanıyor.TikTok 2020'nin ilk yarısına kadar sadece Hindistan'da sadece iOS üzerinden 100 milyon kez indirildi. Hindistan'dan sonra ABD, Brezilya, Endonezya, Rusya ve Meksika geliyor.

TİKTOK NEDİR?

TikTok, Vine ve Musical.ly tarzında oluşturulan bir video oluşturma ve paylaşım platformudur. Ayrıca, canlı yayın da yapılabilir.