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Topik yemeği nasıl yapılır? Topik malzemeleri nelerdir? Topik tarifi ve yapılışı

Topik; Patates, tahin ve nohut ile yapılan bir meze çeşididir. Topik, malzemeleri ve yapılışı açısından oldukça kolay bir tariftir. Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef topik tarifi günün aranan lezzetleri arasında yer alıyor. Peki Topik yemeği nasıl yapılır? Topik malzemeleri, ölçüsü ve yapılışını haberimizden öğrenebilirsiniz.

7 Eylül 2023 Perşembe 12:46 - Güncelleme:
Topik yemeği nasıl yapılır? Topik malzemeleri nelerdir? Topik tarifi ve yapılışı
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Topik; Patates, nohut ve tahin ile hazırlanan bir yemektir. Yapımı oldukça kolay olan topik yemeği, vejeteryan köftesi olarak da bilinir. Bir Ermeni mezesi olan topik, malzemeleri ve yapımı açısından yapılışı pratik bir lezzettir. Lezzetli bir tarif olan topik tarifi ve yapılışına dair tüm detayları haberimizde derledik. Peki Topik yemeği nasıl yapılır? Topik malzemeleri nelerdir? İşte Topik tarifi ve yapılışı

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Topiği hazırlamak için yarıştı. Ermeni mutfağı mezelerinden olan topik, -mutlaka denemesi gereken bir tariftir. İçli tariflerde farklı bir lezzet olarak öne çıkan topik, ana yemeklerin yanına yapılabilecek bir meze çeşididir. Topik nasıl yapılır merak edenlere topik tarifi, malzemeleri ve yapımı...

TOPİK MALZEMELERİ

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 orta boy haşlanmış patates

1 su bardağı dolusu tahin

1 çay kaşığı tuz

5 orta boy kuru soğan (piyazlık doğranmış)

1 çorba kaşığı kuş üzümü

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

2 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

Toz Antep fıstığı

TOPİK YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

TOPİK TARİFİ

Patatesleri haşlayın.

Piyazlık doğradığınız soğanları dolmalık fıstıklarla beraber zeytinyağında soteleyin. Yenibahar, kimyon, tarçın, kuş üzümünü ekleyip sotelemeye devam edin.

Karamelize soğan hazırlamak için sık sık spatula yardımıyla karıştırmayı ve içine bir fiske esmer şeker ilave etmeyi unutmayın.

2 yemek kaşığı tahin ekleyip ocaktan alın. Haşlanmış nohutları 3 yemek kaşığı tahin ve bir tutam tuzla beraber pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar mutfak robotundan geçirin. Haşlanmış ve püre haline getirilmiş patates ve nohutu karıştırın.

Patates ve nohutu bir kapta birleştirip tahini ve tuzunu ekleyip elimizle yoğurun. Hamuru 6 eşit parçaya bölüp yuvarlak şekil bezelere ayırın. Tezgaha streç film serip her bezeyi ayrı ayrı elimizle ince olacak şekilde ortadan kenarlara doğru yayarak açın.

Her bezenin ortasına soğanlı iç harcından yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar olacak şekilde koyup bohça şeklinde kapatıp streç film ile top şeklinde kıvırarak kapatın. Buzdolabında mümkünse 1 gece ya da en az 3 saat dinlendirin.

Topiklerin üzerine zeytinyağı, tarçın ve limon suyu dökerek tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.

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