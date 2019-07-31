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TRT 1'in sevilen yarışma programı 'Aileler Yarışıyor'da büyük ödülü sevinci

TRT 1’in sevilen “en popüler” cevapların arandığı yarışma programı “Aileler Yarışıyor”da “Son Model Otomobil”i Denizli’li “Yediden Yetmişe” ailesi kazandı.

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Yaz döneminde her Salı ve Cuma akşamları TRT1’de yayınlanan, Staff Film tarafından çekimleri gerçekleştirilen Ufuk Özkan’ın sunduğu efsane yarışma Aileler Yarışıyor programında dün akşam “Yediden Yetmişe” ailesi büyük ödül olan son model bir otomobil kazandı.

Bilgi değil algı yarışması olan ve ailelerin en popüler cevabı bulmaya çalışarak, yarışmacıların eğlenerek yarıştığı, ekran başında yer alan izleyicilerin verilen cevaplara şaşırarak eğlendiği bir yarışma olan Aileler Yarışıyor’da sorulan sorular aslında çok kolay.

Aileler Yarışıyor, hepimizin günlük hayatta her an karşılaşabildiğimiz olaylardan, nesnelerden, isimlerden oluşan cevapları bulmaya çalışan yarışmacı aileleri yaz boyunca TRT1 ekranlarında yarıştırmaya, güldürmeye, eğlendirmeye devam ediyor

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